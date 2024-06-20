Заниматься физическим трудом – где школьникам заработать на летних каникулах?

Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какие возможности для тех детей, которые хотят поработать, и как к этому относятся родители?
Наталья Бушная, заслуженный учитель Республики Беларусь, директор ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:
У родителей появилась заинтересованность, чтобы дети занимались трудом, причем физическим. Для этого созданы все условия, столица предоставляет колоссальные возможности. Можно работать в рамках дневного лагеря, может быть отряд. Лагерь труда и отдыха, где точно также дети получают трехразовое питание, в это же время работают, во второй половине дня принимают участие в культурных мероприятиях. Есть еще бригады вторичной занятости, студенческие отряды, в которых могут принимать участие учащиеся, которым более 14 лет. Это возможность заработать деньги. Наша задача, тех, кто работает в школе, – показать значимость этого труда для коллектива. Чтобы ребенок осознавал, что он что-то делает важное для своей школы, своего учреждения образования, может быть, своего района.
Екатерина Забенько:
Понять ценность денег, что они зарабатываются с трудом.
Наталья Бушная:
Совершенно верно.
Оторвать ребенка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере – подробнее здесь.