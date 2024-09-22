Уборочная-2024: какой урожай ожидают в Беларуси? Юрий Шулейко назвал цифру

Алена, Сырова, политический обозреватель:

Давайте подытожим глобально уборочная кампания. Как-то что-то затихло в повестке в СМИ. Цифр мало, поэтому, может, вы что-то проясните. Удается ли выполнить те показатели, о которых заявляли, 11 миллионов тонн, к этой цифре приблизиться? Или мы где-то пробуксовываем по объективным причинам? Журналисты любят цифру. Вот этот каравай наш сколько завесит по итогу?

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Прогноз – дело такое. Не менее 10 миллионов. Будем говорить так, потому что эта жара не дала той наполненности, которую мы ожидали. Хотя было количество и зерен в момент завершения, созревания, формирования зерна непосредственно не хватало влаги в определенных районах. Сегодня хороший, конечно, результат. И удельный вес Минской области, в которой был прошлый год неурожайный, но она в этом росте сегодня значимая. Идет все планово, поэтому, может быть, и репортажей поменьше, и все остальное. Не надо как бы спешить вперед или что-то пиарить, потому что и погода есть, и техника есть, и люди, и все остальное. Завершим год в рамках наших доведенных себе заданий и планов именно по кормам. Ну и сегодня со льном мы фактически уже разобрались. Сегодня свекла на повестке дня. Первый миллион тонн мы уже накопали. Мы рассчитываем на тех 5 миллионов тонн, чтобы сегодня выполнить свои планы, которые мы себе ставили в производстве в конечном итоге сахара. Ситуация абсолютно стабильная. Мы всегда просим дождя, потому что это залог следующего урожая. Поэтому будут какие-то сдвиги, потому что, я понимаю, в этом году мы раньше начинали уборку. Совпали некоторые процессы, сегодня нужно и сеять одновременно, и кукурузой заниматься, и свеклой в том числе, чтобы завершить все полевые работы согласно нашим сложившимся агрономическим периодам, чтобы и на следующий год заложить соответствующий урожай.