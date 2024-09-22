Масляк: в Минске количество велосипедистов увеличилось в 4 раза за 10 лет

В Беларуси проходит День без автомобиля. Тематические мероприятия охватили все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции отмечают, день без автомобиля – это повод переосмыслить свои привычки, в пользу сохранения экологии.