Масляк: в Минске количество велосипедистов увеличилось в 4 раза за 10 лет
В Беларуси проходит День без автомобиля. Тематические мероприятия охватили все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники акции отмечают, день без автомобиля – это повод переосмыслить свои привычки, в пользу сохранения экологии.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Только в Минске за последние 10 лет количество велосипедистов увеличилось в четыре раза и сегодня насчитывает более 800 тысяч. Примерно равно количеству зарегистрированного автотранспорта. Это говорит о том, что люди сегодня выбирают удобно, быстро, экологично и вместе с тем полезно для здоровья.
Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
День без автомобиля – это сложно, честно скажу. Но очень важно, потому что это не только вопрос экологии, но и здоровья. Я врач по профессии, поэтому считаю, что двигаться надо.
Финалом акции станет яркий вечерний заезд. Его участники проследуют по маршруту от улицы Казимировской до Колесникова на электросамокатах с особой подсветкой.