Дмитрий Жук: нам нужно учить наших детей доверять проверенным источникам информации

Программа «Сенат». В гостях Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня». Поговорили с сенатором об информационной гигиене, посылах Дня народного единства и важности сохранения традиционных СМИ.

Рецепт информационной гигиены Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вы знаете, для того чтобы реально уже не то чтобы гарантированно, но с какой-то долей большей вероятности обезопасить себя от влияния фейков, пользуйтесь разными источниками информации. Я имею в виду не разными аккаунтами в Telegram, хотя это тоже хорошо, или там на YouTube разными каналами. Пользуйтесь разными по способу доставки информации источниками. Смотрите телевидение, читайте газеты, читайте сайты, смотрите. Не подвисайте только в одной экосистеме, не создавайте вокруг себя информационный пузырь, в котором вы потом начнете жить.

В чем сакральный смысл и какой главный посыл Дня народного единства? Дмитрий Жук:

Вы знаете, по сути, это один из самых молодых официально праздников. И посмотрите, как он быстро вошел в наш календарь. И потихонечку он обрастает атрибутами других главных праздников. Это и трудовые подарки к этому дню. Посмотрите, сколько всего разного хорошего открылось. И это открытие было приурочено именно ко Дню единства. Что касается его глубинной сущности, то белорусы относятся к одним из немногих народов, которые были разделены, а потом объединились.

И вот память об этом очень важна, потому что если бы этого объединения не произошло и продолжался этноцид белорусского народа, который проводили польские власти, не факт, что мы бы сохранились как народ, как нация. Но, с другой стороны, Президент об этом говорил, выступая на форуме. Если бы в то время, когда мы получили первое государство, если бы была сильная власть, единство, возможно бы, и не было вот этого позорного Рижского мира, который тогда пополам разделил народ. Вот такая история. И поэтому для меня это праздник, на самом деле, не о прошлом, а о настоящем и о будущем нашей страны, нашей суверенной страны. Мы уже 30 лет живем в суверенном своем государстве. И вот эта внутренняя наша ситуация и разница, я уверен, не позволит никогда больше белорусов разделить пополам.