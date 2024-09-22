Дмитрий Жук: нам нужно учить наших детей доверять проверенным источникам информации

Программа «Сенат». В гостях Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня». Поговорили с сенатором об информационной гигиене, посылах Дня народного единства и важности сохранения традиционных СМИ.
Программа «Сенат». В гостях Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня». Поговорили с сенатором об информационной гигиене, посылах Дня народного единства и важности сохранения традиционных СМИ.
Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Вы знаете, для того чтобы реально уже не то чтобы гарантированно, но с какой-то долей большей вероятности обезопасить себя от влияния фейков, пользуйтесь разными источниками информации. Я имею в виду не разными аккаунтами в Telegram, хотя это тоже хорошо, или там на YouTube разными каналами. Пользуйтесь разными по способу доставки информации источниками. Смотрите телевидение, читайте газеты, читайте сайты, смотрите. Не подвисайте только в одной экосистеме, не создавайте вокруг себя информационный пузырь, в котором вы потом начнете жить.
Дмитрий Жук:
Вы знаете, по сути, это один из самых молодых официально праздников. И посмотрите, как он быстро вошел в наш календарь. И потихонечку он обрастает атрибутами других главных праздников. Это и трудовые подарки к этому дню. Посмотрите, сколько всего разного хорошего открылось. И это открытие было приурочено именно ко Дню единства. Что касается его глубинной сущности, то белорусы относятся к одним из немногих народов, которые были разделены, а потом объединились.
И вот память об этом очень важна, потому что если бы этого объединения не произошло и продолжался этноцид белорусского народа, который проводили польские власти, не факт, что мы бы сохранились как народ, как нация. Но, с другой стороны, Президент об этом говорил, выступая на форуме. Если бы в то время, когда мы получили первое государство, если бы была сильная власть, единство, возможно бы, и не было вот этого позорного Рижского мира, который тогда пополам разделил народ. Вот такая история. И поэтому для меня это праздник, на самом деле, не о прошлом, а о настоящем и о будущем нашей страны, нашей суверенной страны. Мы уже 30 лет живем в суверенном своем государстве. И вот эта внутренняя наша ситуация и разница, я уверен, не позволит никогда больше белорусов разделить пополам.
Дмитрий Жук:
Замечательно уживаются, на самом деле. Если мы будем анализировать сегодня работу всех СМИ, то нет, как раньше было, чистых газет, чистого телевидения или чистого радио. Ко всему этому добавилась работа в интернете, в социальных сетях и мессенджерах. Допустим, у нас аудитория именно там почти 2 миллиона человек – подписчиков. Это без цифр аккаунтов наших журналистов. То есть мы можем говорить о том, что на самом деле основная аудитория уже находится в интернете. И второй момент, который нам надо четко понимать. Мы обязаны сохранить традиционные СМИ: газеты, радио, телевидение. Потому что там, в интернете, к большому сожалению, мы работаем на площадках, созданных не нами. И, как показал опыт 2020 года, нас оттуда могут выключить по щелчку пальцев без всякого объяснения. И поэтому история с традиционными СМИ важна и актуальна. Более того, я вам скажу, что последние два года, после 2020 года, скажем так, я боялся, что тираж бумажных СМИ, газет упадет. Нет. Он как раз таки перестал падать. Он зафиксировался и остается вот уже два года примерно на одной и той же отметке. Это очень хороший сигнал и очень хороший посыл. Люди, видимо, все-таки осознали о том, что с проверенными источниками информации иметь дело лучше, чем с какими-то непонятными аккаунтами в социальных сетях, которые сегодня есть, завтра нет, за ними никто не стоит, кроме технологий спецслужб.
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