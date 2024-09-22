Сколько завесит каравай в 2024-м и как контролируют качество продукции в Беларуси? Интервью с Юрием Шулейко

Близится к завершению уборка гречихи и проса. Сентябрь позволяет активно заниматься кукурузой и овощами. Много внимания аграрии уделяют севу озимых зерновых. Для этих работ устойчивый температурный плюс – это как раз минус. Такая погода затрудняет обработку почвы, что сказывается на темпах посевной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуацию в сельском хозяйстве, планы на урожай, сырьевые базы и не только Алена Сырова обсудила с профильным вице-премьером Юрием Шулейко. При весьма интересных обстоятельствах. Оршанский мясокомбинат – какие задачи стоят перед предприятием?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Юрий Витольдович, в общем-то, нарочно не придумаешь. Приехала на съемки по одному поводу, вас встретила с инспекцией на Оршанском мясоконсервном комбинате. Предприятие под особым вниманием главы государства. Все мы помним историю открытия нового цеха, назначение директора, руководителя предприятия. Вы сейчас в новой должности с инспекцией, наверное, первый раз. Почему сюда приехали, что здесь увидели и каково положение дел на сегодняшний день?

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Действительно, Оршанский мясокомбинат по сути своей стратегический, потому что это один из основных производителей тушенки и детского питания. Поэтому отсюда и такой повышенный спрос и состояние дел на этом предприятии. Нам необходимо полноценное питание для детей. Сделано прекрасное строительство производства. Оно сегодня оснащено современным оборудованием. Объемы производства растут, загрузка мощностей растет. Очень сильно был отамортизирован, то есть изношен убойный цех. Построен новый цех, самый лучший сегодня в стране, самый технологичный, самый мощный. Он унифицирован с внутренней обвалкой, которая тоже сегодня для производства полуфабрикатов качественных, с особыми дальними сроками хранения, чтобы мы могли его экспортировать. Все здесь соблюдено. Надо понимать, что развитие именно этого направления будет актуальным на долгие годы. Следующий этап – это, конечно, строительство нового консервного производства, надо полагать, в течение двух лет данное производство будет построено. Ну, строительные работы мы предполагаем начать к концу этого года. Здесь же, вот площадка прямо перед нами, как раз на этом месте был когда-то убойный цех. Конечно, он будет сегодня, как и детское питание, самым новым у нас в стране, самым технологичным, но за технологией и контролем в дальнейшем будет и качество. Есть отдельное поручение главы государства о том, что сегодня на витебской стороне есть мощности, производство, но они, к сожалению, простаивают и по показателям экономики не дотягивают до требований, которые нам сегодня необходимы, чтобы предприятия жили самостоятельно или справлялись сегодня с кредитным портфелем. Я уже был на Глубокском мясокомбинате. Мне он очень понравился. Я его вношу в пятерку-семерку качественных мясокомбинатов. Но, опять-таки, загрузка, к сожалению. Оршанский мясокомбинат, все есть, все прекрасно, мировые уровни, стандарты. Загрузки нет. То же самое и в Витебском мясокомбинате. Сегодня нужно заполнять производство. Сегодня одного убоя мало. Заводы загружены от мощностей по убою до 50-40-30 %, что не есть хорошо. Моя задача сегодня – составить план, как сегодня максимально загрузить это производство. Один из первых таких моментов – это рост сырья. Предполагается строительство 100-тысячного свинокомплекса, который позволит отчасти загрузить производство наших мясокомбинатов. Россельхознадзор обнаружил антибиотики в детском питании из Беларуси – как урегулировали ситуацию?

Алена, Сырова:

Юрий Витольдович, не могу не спросить, вот новость последних дней, в очередной раз Россельхознадзор ограничил поставки нашей продукции, детское питание – нашли антибиотики. Эту тему особенно муссируют наши, скажем, оппоненты, любят ее поднимать на щиты. Что на самом деле произошло, удалось ли урегулировать и действительно ли есть вопросы к белорусскому качеству? Юрий Шулейко:

Во-первых, я оппонентов вместе с собой провел бы или сделал бы такую экскурсию, что представляет собой сегодня детское питание нашей страны и какие там могут быть нарушения. Это, назовем слово Президента, жесточайший контроль за качеством. И за это мы должны отвечать. Те вопросы, которые бывают при отборе проб между нашей стороной, российской стороной, они на уровне наших договоренностей. Мы должны друг друга кормить качественным продуктом. И все те моменты инспекций, которые происходят, они сегодня нацелены на обоюдное решение вопросов. Потому что это животное, это технологический процесс, это температурный процесс, это, конечно, и лечение. Есть такие моменты, которые сегодня даже по природе нельзя отследить, почему, условно, антибиотик за определенное установленное время не вышел из животного и где-то на каком-то уровне высокого анализа он имеет место. Но я хочу сказать, что сегодня работа ветеринарной службы Российской Федерации, белорусской как никогда находится в унисон друг к другу. И количество открытых сегодня или ограниченных предприятий за последние годы самое минимальное. Как развивают сельское хозяйство в Брестском регионе?