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Новости по тегу #Урожай

Тыква весом в четверть тонны и полуметровый цукини – чем еще удивил фестиваль «Дары осени» в Бресте?
04 октября 2026 17:24

Тыква весом в четверть тонны и полуметровый цукини – чем еще удивил фестиваль «Дары осени» в Бресте?

Сельхозярмарки проходят в Беларуси – узнали все о ценах и рекордах аграрного сезона
03 октября 2026 17:28

Сельхозярмарки проходят в Беларуси – узнали все о ценах и рекордах аграрного сезона

Выставка-ярмарка «Восеньскі карагод» проходит в Витебске 26 сентября
26 сентября 2026 13:49

Выставка-ярмарка «Восеньскі карагод» проходит в Витебске 26 сентября

Подворья, выставка техники и трактор-шоу – прямое включение с областных «Дожинок» в Кореличах
26 сентября 2026 10:40

Подворья, выставка техники и трактор-шоу – прямое включение с областных «Дожинок» в Кореличах

Кореличи 26 сентября принимают областные «Дожинки»
26 сентября 2026 07:36

Кореличи 26 сентября принимают областные «Дожинки»

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить
22 сентября 2026 17:15

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны
20 сентября 2026 17:23

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны

КХП в Беларуси работают 24/7 для обеспечения госзаказа – как закладывают продовольственный фундамент
31 августа 2026 14:04

КХП в Беларуси работают 24/7 для обеспечения госзаказа – как закладывают продовольственный фундамент

Что ждет Европу? Мировые цены на пшеницу увеличились на 18% за месяц
28 августа 2026 17:00

Что ждет Европу? Мировые цены на пшеницу увеличились на 18% за месяц

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?
23 августа 2026 17:26

В Беларуси планируют собрать более 200 тыс. тонн яблок. Узнали, как идет уборка летнего урожая?

Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента
05 августа 2026 17:10

Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента

Июньская жара привела к потере урожая зерна в ЕС
22 июля 2026 14:06

Июньская жара привела к потере урожая зерна в ЕС