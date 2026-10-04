Новости по тегу #Урожай

Свою продукцию на фестивале в Бресте представили порядка 250 производителей со всего региона. Это как крупные фермеры, так и семейные подряды.
Тыква весом в четверть тонны, чеснок с кулак и фермерский адыгейский сыр – все это можно найти на осенних белорусских ярмарках.
На площадке у Дворца спорта богатый урожай представляют учащиеся и педагоги школ и колледжей из 12 районов области.
Сегодня райцентр превратился в масштабную площадку демонстрации достижений сельского хозяйства!
Хедлайнером большого вечернего концерта станет российская группа «Блестящие».
«Страна может спокойно кушать качественные белорусские яблоки», – добавил председатель Брестского облисполкома.
Эта тыква точно не превратится в карету, а вот набрать еще килограммов 30 ей точно под силу.
Каравай Минщины – самый большой среди областей – 2 миллиона 406 тысяч тонн с учетом рапса. Это более четверти от всей страны.
Теперь глобальный рынок рискует недополучить до 30 миллионов тонн продукции. Ситуацию критически осложняет погода. Европа переживает самое жаркое лето в истории наблюдений.
Белкоопсоюз уже развернул 800 заготовительных пунктов. Яблоки принимают по 15-20 копеек за килограмм. Но главная битва развернется за сортовые фрукты
В Ивье собрали первые плоды с кустов, чьи семена побывали на орбите Земли.
Наибольший по объемам ущерб фиксируется во Франции и Венгрии.
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