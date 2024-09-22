22 сентября на всей планете одинакова продолжительность дня и ночи

По данным астрофизиков, это произошло в 14:45 по минскому времени. Солнце пересекло небесный экватор и ушло из Северного полушария в Южное. 22 сентября на всей планете продолжительность дня и ночи одинакова. Далее световой день у нас начнет сокращаться. О скором приходе зимы предстоящей ночью напомнят первые заморозки до минус 2 градусов ожидается в отдельных районах Могилевской и Витебской областей.