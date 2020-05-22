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Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе

22 мая 2020 19:54
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Новости Беларуси. Сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил начал дезинфекцию на одном из самых больших предприятий страны – жодинском БелАЗе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе-1

22 и 23 мая 40 солдатам предстоит обработать территорию площадью в 400 тысяч квадратных метров, что приблизительно равно 56 футбольным полям. Однако это далеко не весь завод. В некоторых цехах находится оборудование, чувствительное к сильному химическому составу дезинфекторов. Но, несмотря на это, зоны, где находится большое количество людей, будут обработаны хлорсодержащими растворами.

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Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе-4

К слову, военные работают во время выходных белазовцев, чтобы не нарушать производственный процесс. Помимо масштабной дезинфекции, на предприятии выдаются средства защиты, обеззараживающие растворы. Завод сейчас работает стабильно.

Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе-7

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Самое важное и ценное на предприятии – это люди. И важно, чтобы их труд был, по крайней мере, обеспечен безопасно. Мы считаем необходимым проводить эти мероприятия в выходные дни, когда наши работники отдыхают. Даже если это будет способствовать уменьшению хотя бы на 1 %, мы считаем, эффективность достигнута.

Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе-10

Дмитрий Дорошенко, старший офицер штаба управления РХБ:
Для обработки используются специальные рецептуры. Для их применения используются вооружения и средства РХБ-защиты. Для каждого определенного объекта имеется определенное техническое средство это парогенераторы либо аппараты высокого давления.

Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе-13

За последний месяц силами сводного батальона продезинфицировано порядка 95 объектов. Также военными обработано 317 машин скорой помощи.

# Коронавирус # общество # Станислав Якубович # Дмитрий Дорошенко # Фотофакт

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