Обработают площадь в 56 футбольных полей. Как проходит дезинфекция на БелАЗе

Новости Беларуси. Сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил начал дезинфекцию на одном из самых больших предприятий страны – жодинском БелАЗе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 и 23 мая 40 солдатам предстоит обработать территорию площадью в 400 тысяч квадратных метров, что приблизительно равно 56 футбольным полям. Однако это далеко не весь завод. В некоторых цехах находится оборудование, чувствительное к сильному химическому составу дезинфекторов. Но, несмотря на это, зоны, где находится большое количество людей, будут обработаны хлорсодержащими растворами. На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

К слову, военные работают во время выходных белазовцев, чтобы не нарушать производственный процесс. Помимо масштабной дезинфекции, на предприятии выдаются средства защиты, обеззараживающие растворы. Завод сейчас работает стабильно.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Самое важное и ценное на предприятии – это люди. И важно, чтобы их труд был, по крайней мере, обеспечен безопасно. Мы считаем необходимым проводить эти мероприятия в выходные дни, когда наши работники отдыхают. Даже если это будет способствовать уменьшению хотя бы на 1 %, мы считаем, эффективность достигнута.

Дмитрий Дорошенко, старший офицер штаба управления РХБ:

Для обработки используются специальные рецептуры. Для их применения используются вооружения и средства РХБ-защиты. Для каждого определенного объекта имеется определенное техническое средство – это парогенераторы либо аппараты высокого давления.