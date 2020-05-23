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Минздрав Беларуси опубликовал статистику по коронавирусу за 23 мая

23 мая 2020 09:35
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Новости Беларуси. На 23 мая в Беларуси проведено 434 618 тестов на COVID-19.  

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале,

выздоровели и были выписаны 13 528 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.   

Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.   

Скончались 194 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.    

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов» (читать далее).   

# Коронавирус # общество

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