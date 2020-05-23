Минздрав Беларуси опубликовал статистику по коронавирусу за 23 мая

Новости Беларуси. На 23 мая в Беларуси проведено 434 618 тестов на COVID-19.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале,
выздоровели и были выписаны 13 528 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.
Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Скончались 194 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов» (читать далее).