Минздрав Беларуси опубликовал статистику по коронавирусу за 23 мая

Новости Беларуси. На 23 мая в Беларуси проведено 434 618 тестов на COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале,

выздоровели и были выписаны 13 528 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.

Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Скончались 194 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.