«Отвечает всем требованиям качества». Чем необычна новая школа в витебском Билево и как она выглядит изнутри

Новости Беларуси. В самом густонаселенном микрорайоне Витебска завершается строительство современной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 1 сентября за парты здесь сядут более тысячи учеников. Отличительная особенность новостройки – отдельный спортивный комплекс с двумя бассейнами, тренажерным и спортивным залами. Сейчас объект готов на 95 %. Масштаб проделанной работы оценила Анастасия Бут.

Начинали строить эту школу еще в конце 2012 года. Залили фундамент под один корпус и работы остановились. Возникли проблемы с финансированием. Алексей Солодовников тогда и подумать не мог, что через два года у него родится сын. А еще через шесть лет, аккурат к Роминому первому звонку, папа достроит школу.

Алексей Солодовников, прораб строительного треста № 9:

Мы, как строители, даем полную гарантию на каждый сантиметр построенной нашей школы, так как эта школа отвечает всем требованиям качества, полной безопасности. Дети – наше все. Надо заботиться об их здоровье и травмобезопасности. Ну, и даст оценку мой сын, который пойдет 1 сентября в эту школу. Тренажёрный и спортивный залы, два бассейна, современные классы. Какой будет новая школа в Витебске?

Педагогический и технический коллективы уже в стадии формирования. А вот списки учащихся еще не составляют, вопреки бурным родительским обсуждениям в интернете. Вероятнее всего, попадут в эту школу дети, живущие в микрорайоне Билево-2.

Артур Терехов, директор СШ № 47 Витебска:

После ввода школы, сдачи этого объекта в строй будет принято решение исполкома о том микрорайоне, тех домах, которые будут входить по микрорайону в эту школу. И, я так думаю, что это не раньше, чем в июле. Поэтому родители могут буквально в начале июля подходить и узнавать информацию по своим детям. Решение исполкома будет находиться на стендах в школе или мы разместим где-то в соцсетях, в интернете.

А пока на объекте ежедневно трудятся 250 строителей. Идет прокрутка систем вентиляции и дымоудаления, подача электроэнергии, финишная отделка, благоустройство территории. Расставляют парты, завозят инвентарь.

Анастасия Бут, корреспондент:

Гордость школы – отдельный спортивный комплекс, соединенный с основными зданиями галереей. Здесь разместили несколько спортивных залов разных направлений. И даже два бассейна! Один, длиной 10 метров, для малышей. Второй – на 25 метров – для детей постарше. Любопытный факт: с начала 2000-х в Витебске не было построено ни одной школы с бассейном.

В актовом зале будет экопол: здесь стелют деревянные доски. Собственные мастерские для уроков труда, тир. Всего в школе более 350 помещений. И ни одно из них не похоже на другое. На улице – безопасные беговые дорожки, тренажеры, площадки для баскетбола, волейбола, большое и малое футбольные поля. Не удивительно, что отдать в эту школу своих детей стремятся многие родители.