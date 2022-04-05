«Уберите этих паразитов на теле людей». О чём Лукашенко предупредил белорусов?

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.