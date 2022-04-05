«Уберите этих паразитов на теле людей». О чём Лукашенко предупредил белорусов?

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
«У нас все это спустя рукава». Лукашенко о проблеме переработки вторсырья. Подробнее здесь.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Аналогичная позиция и по вопросам взаимодействия с товариществами собственников. И хотя они изначально были созданы для удобства жителей, в итоге удобнее всего себя чувствуют те, кто их возглавляет. Разве это правильно?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не знаю, какое там самоуправление. Негодяев поставили во главе каких-то двух-трех домов или в доме. Негодяи самые настоящие. Люди порой не понимают, за что они платят. Хочу предупредить минчан прежде всего и других. Не дай бог, я ткну пальцем еще хоть в одно товарищество. Уберите этих паразитов на теле людей и начните работать хотя бы как это было в советские времена. У нас же, допустим, в Минске аж, по моему, 9 районов. Главы администраций, там же по сотне, по 50 человек сидят. Так что, нельзя проконтролировать этот процесс? И это не только Минска касается. Это касается всех населенных пунктов.
Пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали. Лукашенко о проблемах ЖКХ – читайте здесь.