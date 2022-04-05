Прямой эфир

«Уберите этих паразитов на теле людей». О чём Лукашенко предупредил белорусов?

05 апреля 2022 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

«У нас все это спустя рукава». Лукашенко о проблеме переработки вторсырья. Подробнее здесь.

«Уберите этих паразитов на теле людей». О чём Лукашенко предупредил белорусов?-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Аналогичная позиция и по вопросам взаимодействия с товариществами собственников. И хотя они изначально были созданы для удобства жителей, в итоге удобнее всего себя чувствуют те, кто их возглавляет. Разве это правильно?

«Уберите этих паразитов на теле людей». О чём Лукашенко предупредил белорусов?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не знаю, какое там самоуправление. Негодяев поставили во главе каких-то двух-трех домов или в доме. Негодяи самые настоящие. Люди порой не понимают, за что они платят. Хочу предупредить минчан прежде всего и других. Не дай бог, я ткну пальцем еще хоть в одно товарищество. Уберите этих паразитов на теле людей и начните работать хотя бы как это было в советские времена. У нас же, допустим, в Минске аж, по моему, 9 районов. Главы администраций, там же по сотне, по 50 человек сидят. Так что, нельзя проконтролировать этот процесс? И это не только Минска касается. Это касается всех населенных пунктов.

Пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали. Лукашенко о проблемах ЖКХ – читайте здесь

# Проблемы ЖКХ # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра сельского хозяйства: снег немножко приостановил проведение сева
05 апреля 2022 17:09

Замминистра сельского хозяйства: снег немножко приостановил проведение сева

«Учиться в университете уже совершенно по-другому». Почему выпуск специалистов с высшим образованием нужно сократить?
05 апреля 2022 17:08

«Учиться в университете уже совершенно по-другому». Почему выпуск специалистов с высшим образованием нужно сократить?

Андрей Иванец: популярность профессии и востребованность на рынке труда – это вещи противоположные
05 апреля 2022 16:58

Андрей Иванец: популярность профессии и востребованность на рынке труда – это вещи противоположные