Замминистра сельского хозяйства: снег немножко приостановил проведение сева

Ненастная погода внесла свои коррективы в посевную не только в Гомельском регионе. Темпы работ замедлились практически по всей стране. Тем не менее подготовка почвы не прекращается. Аграрии ждут малейшей возможности, чтобы ускориться и завершить посевную в срок.

Какие хозяйства уже на финишной прямой, а кто прошел свои первые гектары, выяснял Глеб Прокофьев.

Новости Беларуси. Несмотря на аномально холодную весну, белорусские аграрии активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К севу приступили уже все регионы страны. В планах – вложиться в 10-дневный срок с момента начала работ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Темпы посевной у нас уменьшились, но при этом хочу отметить, что сегодня мы имеем суточный запас к уровню 2021 года, то есть мы посеяли больше прошлого года. Те погодные условия, снег, который выпал, немножко приостановил проведение самого сева, но он не мешает проводить подготовительные работы, подготовку почвы.

Сегодня в стране уже засеяны порядка трети площадей. Впереди традиционно южные регионы. В лидерах – Брестская, Гомельская и Гродненская области. Витебщина и Могилевщина пока проходят свои первые гектары. В целом на полях страны работают свыше 40 тысяч единиц техники. Аграрии полностью обеспечены зерном, ведется заготовка минеральных удобрений. Контроль за посевной на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы посевной и провести ее в самый короткий срок – читать здесь.

И эта задача вполне осуществима. У аграриев есть задел. В 2022 году АПК получил беспрецедентную поддержку государства. Поэтому сейчас необходима максимальная мобилизация. Как говорится: что посеешь, то и пожнешь.