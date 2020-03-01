У страны появился свой С-300? Показываем, как испытывали первую белорусскую зенитную управляемую ракету

Новости Беларуси. Министерство обороны объявило об успешном испытании первой белорусской зенитной управляемой ракеты, сообщили в программе «Неделя». Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров (это вдвое дальше, чем более ранние модели) и делать это с большой точностью.

Создание отечественной системы ракетостроения – принципиальное требование Президента. По значимости это событие можно сравнить с введением в строй реактивной системы залпового огня «Полонез». Корреспондент Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Видит далеко, летит быстро и высоко. На неделе на границах Гомельской и Брестской областей испытывали новинку белорусской оборонной промышленности – зенитную управляемую ракету. Для нашего ракетостроения это прорыв, а для безопасности – надежное подспорье. Но обо всем по порядку. Пока что она называется просто «изделие». Конструкторы госвоенпрома над ним трудились несколько лет. К слову, это немного. На создание собственной ракеты с нуля, как правило, уходит гораздо больше времени. Но вот оружие готово. Пришло время летных испытаний.

Как поведет себя новая ракета, предугадать сложно. Для этого испытания и нужны. Задача номер один – обеспечить 100%-ную безопасность. Оцеплена зона 35 на 10 километров. Небо закрыто. Дежурят посты оцепления. В самой ракете – система самоликвидации. Для абсолютной уверенности рядом разместили комплексы «Тор-М2». Сама ракета взлетала без боевой части. Испытания проводились в два этапа.

На первом проверяли, как ракета сходит с пусковой установки, тяговые характеристики двигателя, работу бортовой аппаратуры и функционирование системы самоликвидации. Также для разработчиков важно было понять воздействие факела на платформу. Новинка себя оправдала и конструкторов не разочаровала. Следующий этап – пуск с целью проверки системы самонаведения. Ракета должна была найти беспилотник «Беркут». Эта ракета предназначена для комплекса «Бук-МБ2» белорусской модернизации. Сейчас пользуемся импортом. Новинка значительно повышает характеристики БУКа. Дальность поражения увеличивается до 70 километров. Словить и уничтожить она способна практически любую воздушную цель, будь то тяжелый самолет, беспилотник, «стелс-невидимка» или крылатая ракета. Увеличит обороноспособность страны. В Беларуси прошли испытания зенитной управляемой ракеты

Работает система в комплексе с радиолокационной станцией РЛС-150. К слову, это тоже детище белорусской оборонки, ее работу также демонстрируют впервые. С ней обнаружить воздушного неприятеля ракета сможет на расстоянии до 130 километров. Это уже приближает нашу систему к российскому С-300 и американскому Patriot.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Ракета оснащена активной головкой самонаведения, которая позволяет, во-первых, высвобождать целевые каналы; а во-вторых, действовать за горизонтом радиолокации. Это делает комплекс более маневренным, дает возможность быть устойчивее к массированным ракетно-артиллерийским ударам противника, обстреливать большее количество целей. Ракета более маневренная, выдерживает большие перегрузки. Это то, что мы должны достичь на конечном этапе, то, что заложено в конструкцию ракеты разработчиком.