Когда врач едет на вызов, а попадает под удар пациента. Реальные истории

Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты должны относиться к ним как минимум с уважением. Хотя бы не хамить и не оскорблять.
Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты должны относиться к ним как минимум с уважением. Хотя бы не хамить и не оскорблять.
Но где там! Не просто хамят и оскорбляют – поднимают руку! И все громче звучат инициативы, направленные на защиту врачей от таких ситуаций.
Корреспондент Кристина Федорович на неделе узнала, как это – идти по минному полю скорых медицинских вызовов.
Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
На нас напал пациент в алкогольном опьянении в машине.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
У медбрата и медицинской сестры были легкие черепно-мозговые травмы, ударили их.
Кристина Федорович, корреспондент:
Минчанин ударил девушку-фельдшера скорой помощи, которая везла его в больницу. В Гродно пациентка ударила врача рукой и медкартой. В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер. Или вот: под Каменцем пациент напал на доктора и разгромил рентген-кабинет.
Не хочется продолжать этот список со страшными заголовками, когда медики едут, кажется, на самый обычный вызов, а получается, что на бой. И в таких ситуациях выходит, что на кону жизнь не пациента, а доктора или докторов.
Читайте также:
Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов
Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции
Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома
«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи поделилась, как на неё напал пациент
Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность