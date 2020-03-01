Когда врач едет на вызов, а попадает под удар пациента. Реальные истории

Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты должны относиться к ним как минимум с уважением. Хотя бы не хамить и не оскорблять.

Но где там! Не просто хамят и оскорбляют – поднимают руку! И все громче звучат инициативы, направленные на защиту врачей от таких ситуаций.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска: У медбрата и медицинской сестры были легкие черепно-мозговые травмы, ударили их.

Кристина Федорович, корреспондент:

Минчанин ударил девушку-фельдшера скорой помощи, которая везла его в больницу. В Гродно пациентка ударила врача рукой и медкартой. В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер. Или вот: под Каменцем пациент напал на доктора и разгромил рентген-кабинет.

Не хочется продолжать этот список со страшными заголовками, когда медики едут, кажется, на самый обычный вызов, а получается, что на бой. И в таких ситуациях выходит, что на кону жизнь не пациента, а доктора или докторов.