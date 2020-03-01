Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность

Новости Беларуси. Защищает права докторов с недавнего времени и адвокатское бюро ассоциации врачей, сообщили в программе «Неделя». Напрашивается вопрос: а разве не должен медработник быть застрахован полностью от нападения со стороны пациентов, дабы не приходилось от оказания помощи прибегать к обороне.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Если мы один раз проглотим оскорбление чести и достоинства нашего медицинского работника, второй, то дальше, во-первых, престиж профессии врача и вообще человека в белом халате будет снивелирован. Мы породим вседозволенность наших пациентов.

Хотя с точки зрения законодательства человек в белом халате не приравнен к лицу при исполнении служебных обязанностей, но вместе с тем де-факто так оно и есть. Это человек, который пришел на рабочее место для того, чтобы оказывать медицинскую помощь.

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