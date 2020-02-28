Увеличит обороноспособность страны. В Беларуси прошли испытания зенитной управляемой ракеты

Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты. Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны. Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации. За ходом испытаний следил наш корреспондент Григорий Азарёнок.

Военные вызовы современности показывают, что ключевая роль в обороне страны принадлежит ПВО. Надежно прикрытая воздушная граница гарантирует безопасность войск и жителей. Все страны мира перевооружаются и совершенствуют свои системы, не считаясь с затратами. В рамках реализации поручения главы государства по развитию отечественного ракетостроения на днях прошли летные испытания нового детища госвоенпрома – зенитной управляемой ракеты. Тесты проводили на территории бывшего авиаполигона на стыке Гомельской и Брестской областей.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Здесь находится замаскированный командный пункт. Отсюда и будут наблюдать за пуском ракеты. Само изделие находится на расстоянии чуть менее километра.

Что это за изделие? Характеристики заложены уникальные. Дальность – 70 километров. Ракета оснащена активной головкой самонаведения. Она маневренная и выдерживает большие перегрузки. Способна поражать огромное количество воздушных целей – от тяжелых самолетов, в том числе с технологией «стелс», до небольших дронов и беспилотников. К слову, испытывали не только ракету. Это целый комплекс.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

В ходе летных испытаний также использовалась и твердотельная радиолокационная станция, которая тоже входит в состав комплекса, тоже создана этим же предприятием. Показала прекрасные результаты. Характеристики комплекса «Бук»: средние дальности приближаются к комплексам большой дальности, типа С-300 и так далее. Он будет способен на расстоянии около 130 километров обнаруживать воздушные цели.

Тесты проводили в два этапа. На первом проверили воздействие факела на платформу, выполнение управляемого полета и работу системы самоликвидации. На втором – системы захвата и наведения, ракета искала воздушную цель – ею служил беспилотник «Беркут». Платформой для запуска служит зенитно-ракетный комплекс «Бук МБ-2», тоже отечественной модернизации. Сейчас он оснащен штатной ракетой. Новая значительно повышает его возможности и спектр применения.