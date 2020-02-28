Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Приоритет – безопасность нашей страны. Это не только военная безопасность, но и технологическая безопасность. Когда Президент отдавал поручение о развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий.