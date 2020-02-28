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Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»

28 февраля 2020 15:01
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Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»-1

Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны. Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации.

За ходом испытаний следил наш корреспондент Григорий Азарёнок.

Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»-4

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Приоритет безопасность нашей страны. Это не только военная безопасность, но и технологическая безопасность. Когда Президент отдавал поручение о развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий.

Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»-7

Увеличит обороноспособность страны. В Беларуси прошли испытания зенитной управляемой ракеты

Как проходили тесты ракеты смотрите в видеоматериале.

# Армия Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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