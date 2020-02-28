Роман Головченко о зенитной ракете: «Мы становимся обладателями абсолютно новых технологий»

Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны. Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации.
За ходом испытаний следил наш корреспондент Григорий Азарёнок.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Приоритет – безопасность нашей страны. Это не только военная безопасность, но и технологическая безопасность. Когда Президент отдавал поручение о развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий.
Увеличит обороноспособность страны. В Беларуси прошли испытания зенитной управляемой ракеты
Как проходили тесты ракеты смотрите в видеоматериале.