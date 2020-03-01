Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно осуществляют контроль за порядком. В экстренных случаях – надежда на специальную кнопку. Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность

Игорь Рощин, председатель профсоюзного комитета Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

Наши сотрудники не обучены специальным приемам, они оказывают медицинскую помощь. Увеличение количества поступающих, именно в тяжелом опьянении, с серьезными последствиями для персонала. В этих случаях у нас есть пост милиции.