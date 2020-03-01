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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

01 марта 2020 16:49
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Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно осуществляют контроль за порядком. В экстренных случаях – надежда на специальную кнопку.

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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -1

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -3

Игорь Рощин, председатель профсоюзного комитета Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Наши сотрудники не обучены специальным приемам, они оказывают медицинскую помощь.

Увеличение количества поступающих, именно в тяжелом опьянении, с серьезными последствиями для персонала. В этих случаях у нас есть пост милиции.

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -6

Дмитрий Демьяненко, первый заместитель начальника отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Если нужна дополнительная помощь, сотрудники нажимают кнопку тревожной сигнализации. Группа задержания прибывает в кратчайшие сроки, временной интервал составляет не более 7 минут.

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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -9

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -11

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции -13

# Больницы Минска # общество # Кристина Федорович # Игорь Рощин # Дмитрий Демьяненко # Фотофакт

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