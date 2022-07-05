«У них разница на 10 минут и 10 грамм». Как поздравляли новорождённых и их мам участники акции «Белая Русь» – с любовью к детям»

Новости Беларуси. Добрая акция «Белая Русь» – с любовью к детям» стартовала 3 июля 2022 года по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники, депутаты и представители общественной организации поздравляют счастливых мам, родивших малышей в День Независимости. Только в Минске 3 июля на свет появилось 19 мальчишек и 10 девчонок. И каждый из новорожденных – будущее нашей страны. Когда личный праздник совпал с государственным – репортаж Арины Верховской.

Праздничный салют, песни военных лет и несмолкаемый звон детских голосов. Личный праздник семьи Сергеев совпал с самым главным торжеством страны – Днем Независимости. Поздравления сразу с двойным прибавлением они принимают не только от близких.

Дарья Сергей, мать новорожденных:

Малышей назвали: старшего – Влад, а младшего – Артур. У них разница на 10 минут и 10 грамм. Я хочу сказать отдельное спасибо анестезиологу. Я не помню эту женщину. Я ей просто очень благодарна. И врачу, который непосредственно оперировал, потому что двойня была достаточно сложная.

Анастасия тоже стала мамой 3 июля. Это ее первый малыш. И хотя ребенка все ожидали на неделю позже, то, что младенец появился на свет в День Независимости, для молодой мамы стало очень символично. Впрочем, именины в этот день в их семье отмечают уже не первый десяток лет.

Анастасия Жуковец, мать новорожденного:

Это наш первый ребенок, очень долгожданный. Было неожиданно, потому что он решил немножко раньше срока появиться на свет. Еще у нас такое событие – в этот день у дедушки день рождения. Так получилось. 6-я больница всегда славилась хорошим отношением, условиями. Это действительно так.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Когда роддом наполнен детским смехом, у сотрудников есть много работы – это замечательно. Ведь тогда мы понимаем, что наша профессия востребована. Мы помогаем случиться самому замечательному моменту в жизни человека. Мы присутствуем при рождении новой жизни. Замечательно, что этот день, когда наша страна обрела независимость, мы чествуем этих мам. Они гордятся тем, что стали мамами в этот день, некоторые уже не первый раз. Председатель РОО «Белая Русь»: поздравляем деток, которые родились в День Независимости – подробнее здесь.

Женщин, для которых главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре, в нашей стране поздравляют по-особенному. В палату к ним спешат не только родные, но и представители общественного объединения «Белая Русь». Среди подарков – все самое необходимое для новорожденных. Тенгиз Думбадзе: «Когда вы станете родителями, вы по-особенному будете осознавать, что такое Родина» – подробнее здесь.

Поддержка молодых многодетных семей – приоритет социальной политики Беларуси. Наша страна по праву является одной из немногих, где, находясь в декретном отпуске, женщины получают пособие от государства. Это самый лучший пример социально ориентированной политики, когда в приоритете настоящего будущее. «Задачи системы здравоохранения». На какую поддержку могут рассчитывать будущие мамы в Беларуси – подробнее здесь.