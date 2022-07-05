«Продаём на разные рынки, не только на белорусский». Директор «Минскагропроммаша» о сбыте продукции
Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности у нашего корреспондента Кристины Сущени.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Ни для кого не секрет – правительства всех стран обеспокоены повышением стоимости товаров. Потому ценообразование сегодня – один из ключевых моментов. Политика нашей страны в этом вопросе очевидна. Нужно насыщать внутренний рынок нашим, белорусским. И не допускать необоснованного завышения цен. Что же до импортозамещения, за хорошим примером далеко ходить не нужно – завод «Минскагропроммаш».
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Все, что производится здесь, с пометкой «Сделано в Беларуси»: навесное оборудование на тракторы, коммунальная и сельскохозяйственная техника. И, вопреки всем «но», отныне сырье только отечественное. Удалось в сжатые сроки поставить на рельсы и при этом на качестве это никак не сказалось.
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Абсолютно вся продукция импортозамещающая сегодня, потому что государство обратило особое внимание на мелиорацию. Но сам продукт уже нами подготовлен давно, мы его с успехом разработали, имеем на это патенты. И с успехом продаем на разные рынки, не только на белорусский, но и на рынки стран СНГ, рынки Российской Федерации. Мы нашли всевозможные шаги, решения, чтобы быть на рынке и работать.
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