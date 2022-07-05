«Продаём на разные рынки, не только на белорусский». Директор «Минскагропроммаша» о сбыте продукции

Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у нашего корреспондента Кристины Сущени.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Ни для кого не секрет – правительства всех стран обеспокоены повышением стоимости товаров. Потому ценообразование сегодня – один из ключевых моментов. Политика нашей страны в этом вопросе очевидна. Нужно насыщать внутренний рынок нашим, белорусским. И не допускать необоснованного завышения цен. Что же до импортозамещения, за хорошим примером далеко ходить не нужно – завод «Минскагропроммаш».

КГК будет регулировать цены в зависимости от курса рубля. Как проходят проверки? Читайте здесь. Все, что производится здесь, с пометкой «Сделано в Беларуси»: навесное оборудование на тракторы, коммунальная и сельскохозяйственная техника. И, вопреки всем «но», отныне сырье только отечественное. Удалось в сжатые сроки поставить на рельсы и при этом на качестве это никак не сказалось.