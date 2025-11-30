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Нетаньяху направил президенту Израиля прошение о помиловании

30 ноября 2025 15:22
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Нетаньяху направил президенту Израиля прошение о помиловании-0

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняемый по делу о коррупции, направил президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Об этом пишет ТАСС.

Бумаги подписаны самим премьер-министром и его адвокатом. Прошение проходит установленный порядок: сначала рассматривается в юридическом отделе президентской канцелярии, затем в Министерстве юстиции, после чего Герцог примет решение.

Нетаньяху обвиняется в получении дорогостоящих подарков, махинациях со СМИ и взяточничестве, процесс длится с 2020 года, он отрицает свою вину. Ранее Дональд Трамп призвал положить конец судебному процессу и выступил с предложением помиловать премьер-министра, отправив официальное письмо президенту Израиля. Герцог ответил, что прошение должно быть подано в соответствии с установленными правилами.

Фото: pixabay

# Международная политика

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