Нетаньяху направил президенту Израиля прошение о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняемый по делу о коррупции, направил президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Об этом пишет ТАСС.

Бумаги подписаны самим премьер-министром и его адвокатом. Прошение проходит установленный порядок: сначала рассматривается в юридическом отделе президентской канцелярии, затем в Министерстве юстиции, после чего Герцог примет решение.

Нетаньяху обвиняется в получении дорогостоящих подарков, махинациях со СМИ и взяточничестве, процесс длится с 2020 года, он отрицает свою вину. Ранее Дональд Трамп призвал положить конец судебному процессу и выступил с предложением помиловать премьер-министра, отправив официальное письмо президенту Израиля. Герцог ответил, что прошение должно быть подано в соответствии с установленными правилами.

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