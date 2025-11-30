В Литве просят ЕК помочь вернуть свои грузовики из Беларуси

МИД Литвы и Минстранс попросили Европейскую комиссию оказать помощь в возвращении из Беларуси застрявших на дороге у границы грузовиков и остановить запуски шаров с незаконно ввезенными в страну сигаретами. Об этом пишет ТАСС.



При этом Вильнюс подготавливает общенациональные санкции против Беларуси и предлагает ЕС присоединиться к ним, в том числе ограничить действия лиц, причастных к нелегальным полетам.

Проблему представляют регулярный запуск воздушных шаров с контрабандой, из-за чего необходимо закрывать аэропорты, а также сотни литовских фургонов, которые якобы не могут вернуться домой из-за решений Минска.

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