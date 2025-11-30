Польский грузовик с 22 тоннами какао загорелся на немецком автобане

Надежда на сладкую жизнь поляков сгорела на немецком автобане. Грузовик, перевозивший 22 тонны какао из Германии в Польшу вспыхнул за несколько километров от Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило фуру мгновенно. Водитель успел спасти только тягач. А вот прицеп с будущими конфетами и иллюзиями новогоднего счастья продолжили жариться на дороге. Около 80 пожарных и спасателей целый день разгребали последствия шоколадного апокалипсиса. Какао растеклось по автобану, а вместе с ним и деньги польских перевозчиков.

Ущерб от ЧП составил 120 тысяч евро. И это без учета морального урона тем, кто рассчитывал на спокойный выходной, а получил километры ожидания. На время расчистки дороги движение по трассе остановили. Одной из причин аварии называют перегрев груза. Других машин в ЧП не участвовало – поляки справились сами и вновь доказали, что устраивать проблемы своим соседям – штука национальная.