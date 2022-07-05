«Это лучшие послы мира». Фестиваль детского миротворчества собрал школьников из России и Беларуси
Новости Беларуси. Дети за мир. В Рогачевском районе прошел первый фестиваль детского миротворчества. Участие в нем принимали школьники из Беларуси и России, которые отдыхают в лагере дружбы «Крыничка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эгидой Белорусского фонда мира 30-й международный слет миротворцев собрал 26 команд.
С ними пообщалась Анна Корольчук.
Юбилейная смена международного лагеря дружбы детей славянских народов «Крынічка» получилась по-настоящему масштабной. В Рогачевский район приехало 26 молодежных отрядов.
Анна Корольчук, корреспондент:
В 2022 году в палатках около озера Доброе разместились школьники не только из Гомельской, но и из других областей Беларуси. Впервые после пандемии приехали отряды из Санкт-Петербурга и Новозыбкова. На 9 дней лагерь дружбы объединил 250 человек. Все это время они будут учиться развивать международные связи и детскую дипломатию.
Лагерь дружбы не имеет аналогов в нашей стране. Каждый день у молодежи насыщенная программа с 07:30 до полуночи. Вместе они участвуют в творческих и спортивных конкурсах, ездят на экскурсии и сами проводят презентации. Для многих школьников это первый подобный опыт.
Сабрина Розова, участница отряда из Санкт-Петербурга (Россия):
Это все в совокупности безумно круто, огромный спектр эмоций. Конечно, было немного тяжело адаптироваться первое время, потому что это непривычный отдых, но в целом нам очень нравится.
Дети из разных городов знакомятся и рассказывают о своих традициях. В лагере Новозыбкова, к примеру, гостей угощают особыми крынищенскими трубочками, выпеченными на костре.
Светлана Синеколодезская, участница отряда из Новозыбкова (Россия):
Подружились с Питером и несколькими отрядами из Беларуси. Они очень рады были с нами подружиться и пообщаться.
Елена Кондрашкина, участница отряда из Новозыбкова (Россия):
Очень дружная атмосфера, все друг друга поддерживают. Вообще не хочется уезжать, осталось пару денечков. Хочется здесь задержаться.
«Крынічка» собрала друзей в 30-й раз. В честь праздника в лагере решили провести первый фестиваль детского миротворчества «Дети за мир». После торжественного открытия ученики школ, которые имеют статус «Школы мира», провели конкурс агитбригад и интеллектуальную викторину. Каждый отряд рассказывал о своей деятельности и проектах.
Алиса Лис и Ангелина Глазкова, учащиеся гимназии № 1 Слуцка:
– К юбилею гимназии был создан информационный проект, который называется «Сокровище «Слуцких Афин».
– Работа состоит из четырех блоков: история гимназии, знаменитые выпускники нашей школы, освобождение нашего города и вклад педагогов и учащихся в Победу над фашизмом.
Слуцкая гимназия – старейшая в своем роде на территории Беларуси. Статус «Школы мира» она получила только в мае, но уже активно участвует в миротворческой деятельности. Всего в Беларуси более 25 учреждений носит это почетное звание.
Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Подробности здесь.
Тимофей Глушаков, председатель Гомельской областной организации Белорусского фонда мира:
Есть же такое выражение: дети – это лучшие послы мира. И вот когда они приезжают, даже не из нашей области, посмотрят природу, посмотрят порядок. Они же приедут, расскажут своим родителям, своим сверстникам, что такое лагерь, как живут люди. Это очень важно.
Идею проведения «Крынічки» предложили дети Рогачевского района. Спустя годы лагерь стал международным. В разное время здесь отдыхали ребята из Беларуси, России, Украины и Литвы. Логотип ежегодного слета до сих украшают три флага стран-соседок. Менять его пока не планируют – юные миротворцы надеются, что мероприятие снова будет проходить в прежнем составе.