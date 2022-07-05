«Это лучшие послы мира». Фестиваль детского миротворчества собрал школьников из России и Беларуси

Новости Беларуси. Дети за мир. В Рогачевском районе прошел первый фестиваль детского миротворчества. Участие в нем принимали школьники из Беларуси и России, которые отдыхают в лагере дружбы «Крыничка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эгидой Белорусского фонда мира 30-й международный слет миротворцев собрал 26 команд. С ними пообщалась Анна Корольчук. Юбилейная смена международного лагеря дружбы детей славянских народов «Крынічка» получилась по-настоящему масштабной. В Рогачевский район приехало 26 молодежных отрядов.

Анна Корольчук, корреспондент:

В 2022 году в палатках около озера Доброе разместились школьники не только из Гомельской, но и из других областей Беларуси. Впервые после пандемии приехали отряды из Санкт-Петербурга и Новозыбкова. На 9 дней лагерь дружбы объединил 250 человек. Все это время они будут учиться развивать международные связи и детскую дипломатию.

Лагерь дружбы не имеет аналогов в нашей стране. Каждый день у молодежи насыщенная программа с 07:30 до полуночи. Вместе они участвуют в творческих и спортивных конкурсах, ездят на экскурсии и сами проводят презентации. Для многих школьников это первый подобный опыт.

Сабрина Розова, участница отряда из Санкт-Петербурга (Россия):

Это все в совокупности безумно круто, огромный спектр эмоций. Конечно, было немного тяжело адаптироваться первое время, потому что это непривычный отдых, но в целом нам очень нравится.

Дети из разных городов знакомятся и рассказывают о своих традициях. В лагере Новозыбкова, к примеру, гостей угощают особыми крынищенскими трубочками, выпеченными на костре.

Светлана Синеколодезская, участница отряда из Новозыбкова (Россия):

Подружились с Питером и несколькими отрядами из Беларуси. Они очень рады были с нами подружиться и пообщаться.

Елена Кондрашкина, участница отряда из Новозыбкова (Россия):

Очень дружная атмосфера, все друг друга поддерживают. Вообще не хочется уезжать, осталось пару денечков. Хочется здесь задержаться.

«Крынічка» собрала друзей в 30-й раз. В честь праздника в лагере решили провести первый фестиваль детского миротворчества «Дети за мир». После торжественного открытия ученики школ, которые имеют статус «Школы мира», провели конкурс агитбригад и интеллектуальную викторину. Каждый отряд рассказывал о своей деятельности и проектах.

Алиса Лис и Ангелина Глазкова, учащиеся гимназии № 1 Слуцка:

– К юбилею гимназии был создан информационный проект, который называется «Сокровище «Слуцких Афин».

– Работа состоит из четырех блоков: история гимназии, знаменитые выпускники нашей школы, освобождение нашего города и вклад педагогов и учащихся в Победу над фашизмом.

Слуцкая гимназия – старейшая в своем роде на территории Беларуси. Статус «Школы мира» она получила только в мае, но уже активно участвует в миротворческой деятельности. Всего в Беларуси более 25 учреждений носит это почетное звание. Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Подробности здесь.

Тимофей Глушаков, председатель Гомельской областной организации Белорусского фонда мира:

Есть же такое выражение: дети – это лучшие послы мира. И вот когда они приезжают, даже не из нашей области, посмотрят природу, посмотрят порядок. Они же приедут, расскажут своим родителям, своим сверстникам, что такое лагерь, как живут люди. Это очень важно.