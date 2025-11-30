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Трамп угрожал Мадуро применением силы, если тот не покинет пост – WSJ

30 ноября 2025 15:11
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Трамп угрожал Мадуро применением силы, если тот не покинет пост – WSJ-0

В телефонном разговоре президент Америки Дональд Трамп заявил коллеге, лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, что США могут применить силу, если тот не покинет свой пост в добровольном порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом резко ухудшились после того, как американские военные уничтожали катера якобы с наркотиками, ЦРУ было уполномочено на проведение тайных операций, а ударная группа ВМС во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным СМИ, США обдумывают новые шаги против Венесуэлы, в том числе возможное свержение Мадуро. Трамп также призвал авиакомпании закрыть воздушное пространство над страной.

Фото: pixabay

# Международная политика

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