Председатель РОО «Белая Русь»: поздравляем деток, которые родились в День Независимости

Новости Беларуси. Добрая акция «Белая Русь» – с любовью к детям» стартовала 3 июля 2022 года по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники, депутаты и представители общественной организации поздравляют счастливых мам, родивших малышей в День Независимости. Только в Минске 3 июля на свет появилось 19 мальчишек и 10 девчонок. И каждый из новорожденных – будущее нашей страны.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» с 2009 года реализует акцию «Белая Русь» – с любовью к детям». Мы поздравляем тех деток и их мам, которые родились в День Независимости – 3 июля. Мамы очень рады, благодарны. Они чувствуют заботу со стороны государства. Особые слова благодарности они высказывали РНПЦ «Мать и дитя» за профессиональное, доброе отношение со стороны врачей, среднего медперсонала. Я хочу отметить, что это в целом та система, которая создана в нашей стране.