«Задачи системы здравоохранения». На какую поддержку могут рассчитывать будущие мамы в Беларуси?

Новости Беларуси. Добрая акция «Белая Русь» – с любовью к детям» стартовала 3 июля 2022 года по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники, депутаты и представители общественной организации поздравляют счастливых мам, родивших малышей в День Независимости. Только в Минске 3 июля на свет появилось 19 мальчишек и 10 девчонок. И каждый из новорожденных – будущее нашей страны.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин:

Когда мы вносили дополнения и изменения в Конституцию нашей страны, ушли от многодетных семей. Мы сегодня говорим, что государство поддерживает семьи с детьми. Это не важно – один ребенок, два, три и больше детей. Важно то, что сегодня приоритетом социальной политики нашего государства являются семьи с детьми – это, наверное, первое. Второе – конечно, задачи системы здравоохранения. Это обеспечить условия для наблюдения мамы во время беременности. Для рождения детей в условиях, когда полностью присутствует и врач акушер-гинеколог на родах, и акушерка – это достижение нашей страны.