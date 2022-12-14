«У нас же здесь сельская местность». Какие проблемы в здравоохранении уже выявила прокуратура?

Новости Беларуси. На той неделе глава государства обратил внимание на тревожные случаи невнимательности медиков, особенно к состоянию здоровья сельских жителей. Чтобы отдельные проблемы не переросли в системные нарушения, к контролю за ситуацией в сфере здравоохранения подключилась прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минском районе проверки обнаружили более 400 фактов нарушений по организации патронажа новорожденных. На карандаше оказалась и работа по выдаче льготных рецептов и талонов на обследования. В причинах разбиралась Анна Корольчук.

Голубоглазая Агния. Сегодня ей уже год и два месяца. Признаться, родители и не были в курсе, что их история попала в поле зрения сотрудников прокуратуры. Живет семья в Минском районе. До амбулатории, за которой закреплены территориально, около трех километров. Мама малышки по профессии медик и знает не понаслышке, как должно осуществляется надомное наблюдение. Но в медицинской истории Агнии стабильность посещений была не всегда. Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура.

Алена Кулик, жительница деревни Бродок:

Да мы и не спрашивали, в принципе, нас это не интересовало. Я думаю, что, скорее всего, сотрудников не хватало, у нас же здесь сельская местность, сюда особо никто не хочет идти работать.

А вот прокуратура обратила. И не только на этот случай. Среди материалов проверки фигурируют истории, когда малыши оставались без осмотров длительное время.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

В первый месяц жизни после выписки из родильного дома, врач семковской амбулатории не осуществлял патронаж за ребенком, родившимся 20 августа 2021 года. Врач посетил малыша лишь в феврале 2022 года.

Наталья Василенко, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:

Многие мамы при выписке из роддома указывают не тот адрес, где они проживают, а тот, где они прописаны. И это затрудняет проведение патронажных осмотров. Мы обратим внимание на подворные обходы, также хотим наладить плотную работу с Минском. Потому что качество проведение диспансеризации населения зависит от информатизации и межведомственного взаимодействия с другими учреждениями Минска.

Не получал нужного наблюдения и ребенок в деревне Золотуха Калинковичского района. Маргарита родилась недоношенной, поэтому отстает в развитии и требует дополнительного внимания.

Вадим Жулего, прокурор Калинковичского района:

Ребенку 2021 года в мае и июле текущего года были проведены профилактические мероприятия – сделаны прививки. Информация о необходимости контроля за состоянием ребенка была передана в золотушский ФАП. На момент проверки ФАПа при изучении медицинской карты этого ребенка было установлено, что последний осмотр и последняя запись в медицинской карточке были проведены еще до прививания. Осмотр ребенка в постпрививочный период медицинским работником ФАПа не производился.

Из-за врожденных особенностей девочке полагались рецепты на бесплатный витамин D, однако на протяжении девяти месяцев многодетной семье его не выписывали. Узнать у местного фельдшера, почему сложилась такая ситуация, не удалось – в день приезда съемочной бригады она ушла на больничный, оставив без медицинского обслуживания несколько деревень.

Анна Корольчук, корреспондент:

Проверка в Калинковичском районе выявила и другие нарушения в сфере здравоохранения. При общей численности сельского населения в 20 тысяч человек в июле местная центральная районная больница выделила лишь 10 талонов на проведение бесплатного УЗИ, в августе – всего 5.

До этого, весной, исследования щитовидной железы и сердца не проводили вообще. Стоит уточнить, речь не идет об экстренной помощи, только о плановых осмотрах. Все проблемы администрация больницы объяснила кадровым вопросом.

Анастасия Змушко, заместитель главного врача Калинковичской центральной районной больницы:

Выделены дни недели, в которые врачи общей практики сельских организаций здравоохранения направляют пациентов своей территории обслуживания на ультразвуковые исследования. А также приняты организационные меры по улучшению укомплектованности врачами-специалистами отделения ультразвуковой диагностики для повышения объемов обследования и качества ультразвуковых исследований пациентов.

В декабре для жителей деревень выделили 40 талонов на УЗИ, в 2023 году обещают еще больше. Фельдшерам и педиатрам в больнице еще раз напомнили алгоритмы оказания услуг и ведения документов. Доступность в белорусской медицине – норма обязательная. Чуть сместится и уже слышны отголоски там «не приняли вовремя», тут «не дали бесплатный талон». Поэтому в качестве прививки от расслабления Минздраву Президент периодически напоминает: все делаем для наших людей. Это и про передовые операции, и про прием терапевта. Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы. Подробнее.