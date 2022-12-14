Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура

Новости Беларуси. Глава государства обратил внимание на тревожные случаи невнимательности медиков, особенно к состоянию здоровья сельских жителей. Чтобы отдельные проблемы не переросли в системные нарушения, к контролю за ситуацией в сфере здравоохранения подключилась прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минском районе проверки обнаружили более 400 фактов нарушений по организации патронажа новорожденных. На карандаше оказалась и работа по выдаче льготных рецептов и талонов на обследования. «У нас же здесь сельская местность». Какие проблемы в здравоохранении уже выявила прокуратура?

Если после рождения ребенка визиты медработника в семье – событие ожидаемое, то перечень бесплатных лекарств, на которые выдаются льготные рецепты, знаком не каждому родителю. А в нем внушительное количество пунктов: антибиотики, жаропонижающие, антигистаминные и другие препараты. Выборочные прокурорские проверки только в Минском районе выявили свыше 400 случаев невыдачи полагавшихся рецептов. Вопросы есть и по доступности медикаментов. Порой «ближайшая» аптека находится совсем не близко.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

Установлены случаи, когда в зоне обслуживания нескольких ФАПов с большим количеством жителей, в том числе пожилых, физически ослабленных граждан, не осуществлялась розничная реализация лекарственных средств.

Сегодня нужную таблетку в Бровках можно получить прямо в местном ФАПе. Необходимый перечень лекарственных препаратов в наличии, работают и по предзаказу. Кстати, всегда на месте и фельдшер. Молодой специалист прибыла сюда по распределению и стала для Бровок и 12 близлежащих деревень настоящим спасением. ФАП спустя долгое время возобновил регулярную работу для девяти сотен жителей.