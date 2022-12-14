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Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура

14 декабря 2022 18:24
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Новости Беларуси. Глава государства обратил внимание на тревожные случаи невнимательности медиков, особенно к состоянию здоровья сельских жителей. Чтобы отдельные проблемы не переросли в системные нарушения, к контролю за ситуацией в сфере здравоохранения подключилась прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минском районе проверки обнаружили более 400 фактов нарушений по организации патронажа новорожденных. На карандаше оказалась и работа по выдаче льготных рецептов и талонов на обследования.

«У нас же здесь сельская местность». Какие проблемы в здравоохранении уже выявила прокуратура?

Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура-1

Если после рождения ребенка визиты медработника в семье – событие ожидаемое, то перечень бесплатных лекарств, на которые выдаются льготные рецепты, знаком не каждому родителю. А в нем внушительное количество пунктов: антибиотики, жаропонижающие, антигистаминные и другие препараты. Выборочные прокурорские проверки только в Минском районе выявили свыше 400 случаев невыдачи полагавшихся рецептов. Вопросы есть и по доступности медикаментов. Порой «ближайшая» аптека находится совсем не близко.

Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура-4

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:
Установлены случаи, когда в зоне обслуживания нескольких ФАПов с большим количеством жителей, в том числе пожилых, физически ослабленных граждан, не осуществлялась розничная реализация лекарственных средств.

Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура-7

Сегодня нужную таблетку в Бровках можно получить прямо в местном ФАПе. Необходимый перечень лекарственных препаратов в наличии, работают и по предзаказу. Кстати, всегда на месте и фельдшер. Молодой специалист прибыла сюда по распределению и стала для Бровок и 12 близлежащих деревень настоящим спасением. ФАП спустя долгое время возобновил регулярную работу для девяти сотен жителей.

Более 400 рецептов на бесплатные лекарства для детей не выдали в Минском районе. Делом занимается прокуратура-10

Даната Вонсик, фельдшер бровковского ФАПа:
Любая нагрузка будет по плечу, когда ты этого хочешь, когда ты вкладываешь все силы. Я думаю, со всем можно справиться.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Анна Корольчук # Кирилл Арцименя # Даната Вонсик # Фотофакт

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