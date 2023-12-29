«У нас в стране сохранили мир». Алёна Дзиодзина рассказала, каким был 2023 год для Беларуси

Алена Дзиодзина, психолог:

Уже сам факт, что белорусы готовятся отмечать новогодние праздники говорит о том, что мы прожили этот год достойно. И для стабильности нашей страны было сделано многое. Ведь, если бы все оказалось плохо, то занимались бы мы не подарками или закупками к предстоящим гуляньям. А тут мы, как и прежде, живем в суверенной стране. Развиваем контакты с другими странами, принимаем вызовы жизни созвучно своим основным потребностями. И пусть наш путь не без трудностей, однако он наш. А не навязанный кем-то шаблон. Несмотря на попытки нас подавлять, запугать, убедить и прельстить, мы все еще Беларусь, а не условный «штат США» или чей-то ущербный «негласный» округ.

Обращаясь к молодежи на новогоднем балу во Дворце Независимости, Александр Лукашенко подчеркнул, что для кого-то из белорусов уходящий год был более спокойным, для кого-то бурным, а для кого-то обычным. «Финишируйте достойно, чтобы он остался у вас в памяти, не был просто «проходным», – пожелал Президент. Так вот для Беларуси он точно таким не стал! И был особо насыщен благоприятными событиями в области внешней политики. Углубились наши экономические отношения с Китаем и странами Африки, наметились общие перспективы на предстоящий год. И если смотреть в перспективе, то с точки зрения нашей стабильности, это прорыв. Ведь чем более многосложными и разнородными будут отношения с остальными странами, тем сильнее мы можем стать в перспективе. Точно так же, как трое талантливых человек зачастую способны на большее, чем просто один талантливый. Но при условии, если цели схожи и есть взаимодополняющий симбиоз ресурсов.