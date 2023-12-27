Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Ничего нет необычного в том, что психологически повзрослевшие люди стремятся к развитию, улучшению качества жизни и ощущению себя полноценной личностью. Нет ничего странного в том, когда к подобной же зрелости тянутся государства. И нет ничего сверх резонансного в том, что страны объединяются, укрепляют союзы и общими силами достигают своей полноценности. В варианте нормы – развивать и укреплять друг с другом сообщества, но в равной степени быть суверенными. Точно так же вполне ожидаемо зазвучат злословы: «Ничего, мол, у вас не получится». И возможных причин тому будет масса. Спешить верить прогнозам необязательно. Хотя бы потому, что порой постороннее мнение призвано сбить с панталыку. Без какой-то особенной связи с реальностью. В числе основных задач при подобной риторике – помешать другим людям действовать, когда как раз важно именно пробовать.

К примеру, с похожим мнением комментаторов встречались и ЕАЭС. Однако содружество стран не прислушалось и, как оказалось, вполне не зря. «В Союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия», – подвел итог на текущий год Александр Лукашенко, участвуя в саммите стран Содружества в понедельник. Исходя из приведенной же Президентом статистики, ЕАЭС удерживает второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье – по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое – по добыче угля.

Вопреки постороннему слову мы понимаем: так можно было. И основной психологический смысл сомнений в чужих возможностях все-таки заключался в том, чтобы встречно вызвать сомнения, навязать изоляцию, толкая в приспособленчество к гегемонии Запада… В то время как для суверенности стран важны открытость друг другу, новому опыту и дерзновение укрепить экономику.