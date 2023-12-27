Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Ничего нет необычного в том, что психологически повзрослевшие люди стремятся к развитию, улучшению качества жизни и ощущению себя полноценной личностью. Нет ничего странного в том, когда к подобной же зрелости тянутся государства. И нет ничего сверх резонансного в том, что страны объединяются, укрепляют союзы и общими силами достигают своей полноценности. В варианте нормы – развивать и укреплять друг с другом сообщества, но в равной степени быть суверенными. Точно так же вполне ожидаемо зазвучат злословы: «Ничего, мол, у вас не получится». И возможных причин тому будет масса. Спешить верить прогнозам необязательно. Хотя бы потому, что порой постороннее мнение призвано сбить с панталыку. Без какой-то особенной связи с реальностью. В числе основных задач при подобной риторике – помешать другим людям действовать, когда как раз важно именно пробовать.
К примеру, с похожим мнением комментаторов встречались и ЕАЭС. Однако содружество стран не прислушалось и, как оказалось, вполне не зря. «В Союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия», – подвел итог на текущий год Александр Лукашенко, участвуя в саммите стран Содружества в понедельник. Исходя из приведенной же Президентом статистики, ЕАЭС удерживает второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье – по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое – по добыче угля.
Вопреки постороннему слову мы понимаем: так можно было. И основной психологический смысл сомнений в чужих возможностях все-таки заключался в том, чтобы встречно вызвать сомнения, навязать изоляцию, толкая в приспособленчество к гегемонии Запада… В то время как для суверенности стран важны открытость друг другу, новому опыту и дерзновение укрепить экономику.
Алена Дзиодзина:
Государства в составе ЕАЭС не остаются тому исключением и, судя по основным тезисам Президента на крайнем саммите, готовы сотрудничать, чтобы поддержать свои страны финансово. «Партнеры по ЕАЭС строят диалог на условиях равенства и уважения интересов…Надо двигаться в этом направлении. Чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией. А будет экономика – к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать», – подытожил с опытом белорусский лидер. В числе не менее ценных тезисов Президента, прозвучавших в формате саммита: «останавливаться нельзя», «забота о будущем» и понимание предстоящей цели. Ведь неизбежно в каждую дверь, страну или дом постучит новый день, и свое место в нем народы нередко определяют самостоятельно.
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