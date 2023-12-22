«Коллективную совесть нужно проконтролировать». Психолог рассказала, почему недопустим формализм на работе

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В преддверии Нового года принято подводить итог: что было сделано, что удалось, что, возможно, не получилось и почему. Но несмотря на то, что традиция получила свою популярность на праздники, итоги года в политической плоскости далеки от романтики. Ведь напрямую то, как все в государстве работают, определяет его стабильность. В том, как эффективно наш Президент работает, мы ощущаем его надежность. А в том, как любой другой человек подходит к своей работе, мы обнаружим его личину. Например, насколько тот по своему складу порядочный, исполняет ли свои обещания или как относится к той стране, где живет. Темы более чем серьезные, без мишуры и раскрашенных клоунов. С позиции безопасности – лишь бы в новом году без петард. Учитывая наш событийный и политический временной контекст, непозволительно быть двуличными. Но коллективную совесть нужно проконтролировать. Потому как исполнители все-таки люди. И отношение в команде к своей работе обычно неоднородно. К примеру, наш Президент безответственность не приемлет и такого же отношения ждет от других: начиная с начальников и чиновников и заканчивая простыми рабочими. Но бывает формально по документам результат и отчетность есть, а фактически – там неправда. «Вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится!», – напоминал Александр Лукашенко, что рабочая непорядочность – это «Фу»! И за качеством исполнения он намерен присматривать. Искоренять и присматривать. Замечать, искоренять и присматривать ровно до тех пор, пока будет нужно. Поскольку стабильность нашей страны находит опоры в своих ресурсах.