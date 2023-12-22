«Коллективную совесть нужно проконтролировать». Психолог рассказала, почему недопустим формализм на работе
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В преддверии Нового года принято подводить итог: что было сделано, что удалось, что, возможно, не получилось и почему. Но несмотря на то, что традиция получила свою популярность на праздники, итоги года в политической плоскости далеки от романтики. Ведь напрямую то, как все в государстве работают, определяет его стабильность. В том, как эффективно наш Президент работает, мы ощущаем его надежность. А в том, как любой другой человек подходит к своей работе, мы обнаружим его личину. Например, насколько тот по своему складу порядочный, исполняет ли свои обещания или как относится к той стране, где живет. Темы более чем серьезные, без мишуры и раскрашенных клоунов. С позиции безопасности – лишь бы в новом году без петард. Учитывая наш событийный и политический временной контекст, непозволительно быть двуличными. Но коллективную совесть нужно проконтролировать. Потому как исполнители все-таки люди. И отношение в команде к своей работе обычно неоднородно.
К примеру, наш Президент безответственность не приемлет и такого же отношения ждет от других: начиная с начальников и чиновников и заканчивая простыми рабочими. Но бывает формально по документам результат и отчетность есть, а фактически – там неправда. «Вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится!», – напоминал Александр Лукашенко, что рабочая непорядочность – это «Фу»! И за качеством исполнения он намерен присматривать. Искоренять и присматривать. Замечать, искоренять и присматривать ровно до тех пор, пока будет нужно. Поскольку стабильность нашей страны находит опоры в своих ресурсах.
Алена Дзиодзина:
В таком случае расточительность в пустоту неуместна. Ведь, выделяя на что-то бюджет, у нас не шикуют, а инвестируют. Так как всегда же есть, куда бы нужно и можно направить еще: «Мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции», – напомнил глава государства чиновникам, что Беларуси финансы «с неба не падают». А с точки зрения безопасности все равно нужно вкладывать. Ведь это ценный задел на завтра.
Так что возмущение Президента показным исполнением поручений в таком ключе абсолютно понятно: «Это недопустимо! Со мной это не прокатит!», – предупредил он еще раз на этой неделе, чтобы и другие поняли эту связь – про ответственность, закономерности и последствия. Что твой проступок – это не только ты, а есть страна и другие люди, которым из-за тебя потом хлебнуть и расхлебывать. И что формализм подхода к работе – это для Беларуси как «выстрел в ногу», когда обстоятельства сами готовы бить. «Я вас уже предупреждал. Меня убивает то, что вы показухой занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где нет. Отсюда родилась эта мелиорация, отсюда я понимаю, что эти земли надо спасти. Нам надо это спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать, – подчеркнул белорусский лидер. – Но вы работаете как временщики». А обстоятельства «просят» заблаговременных. Если не сказать – требуют!
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