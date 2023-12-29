Сервировка стола по этикету. Вот на какие нюансы нужно обратить внимание

Новогодние праздники уже совсем близко, каждая хозяйка активно готовится к ним: покупает подарки, продумывает меню на стол и, конечно же, его сервировку.

Кристина Капустенок, декоратор:

Ножик, лезвие которого должно лежать стороной к тарелке, это необходимо для того, чтобы не поранить нашего соседа. Те приборы, которые находятся около самой тарелки, это приборы для горячих блюд. Следующие приборы предназначены для рыбы, третьи – для холодных закусок. Начинаем пользоваться теми приборами, которые ближе к тарелке.