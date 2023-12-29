Сервировка стола по этикету. Вот на какие нюансы нужно обратить внимание

Новогодние праздники уже совсем близко, каждая хозяйка активно готовится к ним: покупает подарки, продумывает меню на стол и, конечно же, его сервировку.
Новогодние праздники уже совсем близко, каждая хозяйка активно готовится к ним: покупает подарки, продумывает меню на стол и, конечно же, его сервировку.
Кристина Капустенок, декоратор:
Ножик, лезвие которого должно лежать стороной к тарелке, это необходимо для того, чтобы не поранить нашего соседа. Те приборы, которые находятся около самой тарелки, это приборы для горячих блюд. Следующие приборы предназначены для рыбы, третьи – для холодных закусок. Начинаем пользоваться теми приборами, которые ближе к тарелке.
Подбирайте правильно бокалы и фужеры для напитков.
Кристина Капустенок:
Бокал располагает по правую сторону от тарелки. Если у нас несколько бокалов, то располагаем от самого верхнего до минимального. Идеально, чтобы стояло минимум два бокала.
Подробности в видео.