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Сервировка стола по этикету. Вот на какие нюансы нужно обратить внимание

29 декабря 2023 09:29
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Новогодние праздники уже совсем близко, каждая хозяйка активно готовится к ним: покупает подарки, продумывает меню на стол и, конечно же, его сервировку.

Сервировка стола по этикету. Вот на какие нюансы нужно обратить внимание-1

Кристина Капустенок, декоратор:
Ножик, лезвие которого должно лежать стороной к тарелке, это необходимо для того, чтобы не поранить нашего соседа. Те приборы, которые находятся около самой тарелки, это приборы для горячих блюд. Следующие приборы предназначены для рыбы, третьи – для холодных закусок. Начинаем пользоваться теми приборами, которые ближе к тарелке.

Сервировка стола по этикету. Вот на какие нюансы нужно обратить внимание-4

Подбирайте правильно бокалы и фужеры для напитков.

Кристина Капустенок:
Бокал располагает по правую сторону от тарелки. Если у нас несколько бокалов, то располагаем от самого верхнего до минимального. Идеально, чтобы стояло минимум два бокала.

Подробности в видео.

# Новый год # общество # Валерия Яскевич

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