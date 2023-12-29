Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов

Вера Позняк, корреспондент:

Настала моя самая любимая пора – канун Нового года. Я обожаю делать для своих близких подарки, поэтому сейчас вместе со мной предлагаю отправиться на шопинг.

Я приехала в магазин «Марко», чтобы выбрать новогодний презент для своего любимого. Я люблю удивлять и дарить оригинальные и практичные подарки, поэтому сразу обратила внимание на эти коврики.

Все они из натурального меха, например, вот этот коврик из теленка может служить как прикроватный.

А коврик из овчины можно набросить на диван или на кресло, обязательно возьму этот коврик, он будет прекрасно смотреться в кабинете у моего мужчины.

Подушка-валик, как оригинально, такого я очень не видела. Теперь я точно знаю, как расслабить своего молодого человека. Ее можно использовать для отдыха вашей шеи или поясницы, а также она прекрасно подойдет для гимнастики. Кстати, есть такая примета: если под новую подушку положить три монеты, это может привлечь ваш дом благосостояние и удачу.

Самый беспроигрышный вариант новогодних подарков не только для вашего молодого человека, но и для папы или коллеги мужчины – это аксессуары. Например, вот такая вот ключница, она из натуральной кожи, здесь прекрасная фурнитура, она очень стильная.

И еще один прекрасный вариант – это кошелек, но чтобы он стал настоящим магнитом для денег, менять его нужно каждые три года, ни в коем случае не дарите пустым. Положите туда хотя бы несколько монет.

А вот ремень – это не просто стильный аксессуар, а настоящий магический круг от нечистой силы. Если женщина дарит своему мужчине ремень, значит она желает ему благополучия.

Я точно знаю, что моему молодому человеку нужна сумка, сейчас я буду ее искать. Неплохой вариант, но хочется что-то более компактное, а вот это то, что мне нужно: сумка кросс-боди, она небольшая, вместительная и отлично разбавит его повседневный образ.

Мой мужчина очень много работает, поэтому придя домой должен почувствовать максимальное расслабление. Для этих целей отлично подойдут домашние мягкие, уютные тапочки. В «Марко» огромный выбор тапочек из натуральных материалов, например, из войлока. Они отлично впитывают влагу и сохраняют тепло. Также они гипоаллергенные.

А эти тапочки из текстурированного меха напоминают мне шубку-тедди. Они очень мягкие и уютные, легко чистятся, не требуют сложного ухода. Комфортная пара тапочек – это подарок, который придется по вкусу абсолютно каждому.

«Марко» – один из моих самых любимых магазинов, ведь именно здесь я приобрела норковую шубу.