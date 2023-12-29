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Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов

29 декабря 2023 09:22
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Вера Позняк, корреспондент:
Настала моя самая любимая пора – канун Нового года. Я обожаю делать для своих близких подарки, поэтому сейчас вместе со мной предлагаю отправиться на шопинг.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -1

Я приехала в магазин «Марко», чтобы выбрать новогодний презент для своего любимого. Я люблю удивлять и дарить оригинальные и практичные подарки, поэтому сразу обратила внимание на эти коврики.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -4

Все они из натурального меха, например, вот этот коврик из теленка может служить как прикроватный.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -7

А коврик из овчины можно набросить на диван или на кресло, обязательно возьму этот коврик, он будет прекрасно смотреться в кабинете у моего мужчины.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -10

Подушка-валик, как оригинально, такого я очень не видела. Теперь я точно знаю, как расслабить своего молодого человека. Ее можно использовать для отдыха вашей шеи или поясницы, а также она прекрасно подойдет для гимнастики. Кстати, есть такая примета: если под новую подушку положить три монеты, это может привлечь ваш дом благосостояние и удачу.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -13

Самый беспроигрышный вариант новогодних подарков не только для вашего молодого человека, но и для папы или коллеги мужчины – это аксессуары. Например, вот такая вот ключница, она из натуральной кожи, здесь прекрасная фурнитура, она очень стильная.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -16

И еще один прекрасный вариант – это кошелек, но чтобы он стал настоящим магнитом для денег, менять его нужно каждые три года, ни в коем случае не дарите пустым. Положите туда хотя бы несколько монет.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -19

А вот ремень – это не просто стильный аксессуар, а настоящий магический круг от нечистой силы. Если женщина дарит своему мужчине ремень, значит она желает ему благополучия.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -22

Я точно знаю, что моему молодому человеку нужна сумка, сейчас я буду ее искать. Неплохой вариант, но хочется что-то более компактное, а вот это то, что мне нужно: сумка кросс-боди, она небольшая, вместительная и отлично разбавит его повседневный образ.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -25

Мой мужчина очень много работает, поэтому придя домой должен почувствовать максимальное расслабление. Для этих целей отлично подойдут домашние мягкие, уютные тапочки. В «Марко» огромный выбор тапочек из натуральных материалов, например, из войлока. Они отлично впитывают влагу и сохраняют тепло. Также они гипоаллергенные.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -28

А эти тапочки из текстурированного меха напоминают мне шубку-тедди. Они очень мягкие и уютные, легко чистятся, не требуют сложного ухода. Комфортная пара тапочек – это подарок, который придется по вкусу абсолютно каждому.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -31

«Марко» – один из моих самых любимых магазинов, ведь именно здесь я приобрела норковую шубу.

Новогодние подарки из «Марко». Показываем небанальные идеи презентов -34

Но если вы сомневаетесь в выборе подарка, беспроигрышный вариант – это сертификат на 30, 50 и 100 белорусских рублей, который вы можете приобрести в любом фирменном магазине «Марко». Я давно изучила вкусы своего любимого и уверена, что с подарками попала в яблочко. «Марко» – спонсор моего новогоднего настроения.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Вера Позняк

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