Как избежать переедания на Новый год? Узнали у врача, какие блюда подойдут для праздничного стола
Новый год мы привыкли встречать с размахом. Оливье и селедка под шубой, холодец и рулеты, несколько горячих блюд и газированные напитки. Этот список можно продолжать долго, только такое разнообразие яств, съеденных за один вечер, может сулить неприятности со здоровьем.
Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Большое количество блюд, принятое за один раз, может привести к проблемам с ЖКТ. Пациенты с сахарным диабетом должны учитывать, что необходимо питаться сдержанно. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны помнить, что им надо придерживаться определенного рациона питания, со сниженной калорийностью.
Чтобы избежать переедания в новогоднюю ночь, врачи советуют скорректировать праздничное меню. Начать можно с уменьшения количества блюд на вашем праздничном столе. Откажитесь от изобилия мясных нарезок и горячих, отдав предпочтение одному, самому любимому.
Алеся Голубенко:
Большинство людей, особенно женщины, садятся на диеты, голодают перед праздниками, это тоже не способствует хорошему самочувствию при переедании. Перед праздниками необходимо придерживаться комфортного рациона, промежутки между приемами пищи должны быть 4-6 часов. Длительное голодание плохо для организма.
Ограничьте потребление тяжелой, жирной пиши в сочетании со спиртным. Такая гремучая смесь может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, которое приводит к изжоге и язвам.
Алеся Голубенко:
Наслаждайтесь едой, тщательно пережевывайте пищу, особенно мясные продукты. Старайтесь не смешивать различные белковые блюда. Рыба должна быть отдельно, через несколько часов можно мясо употреблять.
Сделать блюда полезнее можно просто исключив из них майонез. Излюбленное оливье заправьте йогуртом и горчицей. Еще в качестве соуса для салатов можно использовать растительное масло, лимонный сок и уксус.
Алеся Голубенко:
Между приемами пищи важно двигаться. Алкогольные напитки повышают калораж пищи, могут способствовать обострению хронической патологии. Употребляйте больше воды, меньше соков, они содержат много сахара.
А вот от картофеля в новогоднюю ночь и вовсе стоит отказаться. В качестве гарнира отдайте предпочтение богатым клетчаткой овощам, спарже и бобовым.
Алеся Голубенко:
Если переедание все-таки случилось, не вините себя, просто расширьте свою физическую активность в следующие дни.
*На правах рекламы.