Как избежать переедания на Новый год? Узнали у врача, какие блюда подойдут для праздничного стола

Новый год мы привыкли встречать с размахом. Оливье и селедка под шубой, холодец и рулеты, несколько горячих блюд и газированные напитки. Этот список можно продолжать долго, только такое разнообразие яств, съеденных за один вечер, может сулить неприятности со здоровьем.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Большое количество блюд, принятое за один раз, может привести к проблемам с ЖКТ. Пациенты с сахарным диабетом должны учитывать, что необходимо питаться сдержанно. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны помнить, что им надо придерживаться определенного рациона питания, со сниженной калорийностью.

Чтобы избежать переедания в новогоднюю ночь, врачи советуют скорректировать праздничное меню. Начать можно с уменьшения количества блюд на вашем праздничном столе. Откажитесь от изобилия мясных нарезок и горячих, отдав предпочтение одному, самому любимому.

Алеся Голубенко:

Большинство людей, особенно женщины, садятся на диеты, голодают перед праздниками, это тоже не способствует хорошему самочувствию при переедании. Перед праздниками необходимо придерживаться комфортного рациона, промежутки между приемами пищи должны быть 4-6 часов. Длительное голодание плохо для организма.