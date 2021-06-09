«У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса

Новости Беларуси. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции 9 июня начали сотрудники Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе первых, кто привился, директор дирекции форума Глеб Лапицкий. Организаторов фестиваля вакцинируют китайским препаратом. Это те сотрудники, которые будут напрямую контактировать и с артистами, и со зрителями – администраторы, контролеры, работающие с продюсерскими центрами. Всего вакцинируют около 60 человек из дирекции.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это обоюдное понимание того, что мы должны создать все условия, чтобы и обезопасить наших сотрудников, и в том числе обезопасить тех зрителей, которые приедут на «Славянский базар». Чтобы мы на тот момент не переносили вирус. Все сроки так подсчитаны, что на момент проведения фестиваля у нас уже будет активный иммунитет.