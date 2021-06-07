В Минской области от коронавируса уже привито более 90 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минской области продолжают вакцинацию от COVID-19. Уже привито более 90 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 7 % жителей. В лидерах Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы.

Активно проходит вакцинация в Червенском районе. При этом медработников привито более 70 %. Вакцинация ведется не только в райцентре, но и в сельской местности. Здесь работают специальные бригады. Чтобы получить прививку, достаточно записаться на прием любым удобным способом. Перед вакцинацией обязательно проводится первичный осмотр. Если все хорошо, человек сразу же получает первый компонент. Вторым прививают через три недели.