В Минской области от коронавируса уже привито более 90 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минской области продолжают вакцинацию от COVID-19. Уже привито более 90 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 7 % жителей. В лидерах Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы.
Новости Беларуси. В Минской области продолжают вакцинацию от COVID-19. Уже привито более 90 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 7 % жителей. В лидерах Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы.
Активно проходит вакцинация в Червенском районе. При этом медработников привито более 70 %. Вакцинация ведется не только в райцентре, но и в сельской местности. Здесь работают специальные бригады. Чтобы получить прививку, достаточно записаться на прием любым удобным способом. Перед вакцинацией обязательно проводится первичный осмотр. Если все хорошо, человек сразу же получает первый компонент. Вторым прививают через три недели.
Сергей Иванюк, исполняющий обязанности заместителя главного врача Червенской центральной районной больницы:
Вакцинация происходит на базе Червенской ЦРБ и Смиловичкой городской больницы, как «Спутником V», так и китайской вакциной. Также производится вакцинация на ФАПах китайской вакциной.
Специальный сертификат, подтверждающий вакцинацию, уже можно получить во всех районах Минской области. Его выдают после того, как пациент получил оба компонента препарата. Услуга платная.
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