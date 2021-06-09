Появятся ли новые пляжи и какое оборудование установили в зонах отдыха Минска?

Новости Беларуси. А вы еще не искупались? Пляжный сезон в Беларуси открыт уже месяц, но погода этим летом не всегда располагает к отдыху у воды. Тем не менее 21 пляж Минска полностью готов предоставить все возможности курорта. О том, как благоустроена прибрежная зона и как отдохнуть безопасно, поговорили с гостем программы «Большой город» Павлом Богданчиком, директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство». Екатерина Забенько, ведущая:

Уже стало доброй традицией, в начале пляжного сезона нам встречаться в этой студии. Думаю, в следующий раз нужно будет о ближе к воде перебираться. Благоустроите нам студию, оборудуете место?

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Мы с удовольствием примем вас на зонах отдыха, обустроим вам студию и проведем там нашу работу. Екатерина Забенько:

Я надеюсь, что руководство нашего телеканала смотрит программу «Большой город». Я считаю, что этой возможностью нужно обязательно воспользоваться. Если серьезно, остаемся в Минске. Я думаю, что большинство минчан захотят воспользоваться возможностями пляжей на родных берегах, чтобы провести время и отдохнуть с пользой. Благоустроены ли на данные момент все пляжи Минска? Павел Богданчик:

Да, все пляжи, которые есть по зонам отдыха, закреплены за нашим предприятием. Они благоустроены и ждут отдыхающих, готовы принять в любом количестве. Я хотел бы остановиться, что в рамках подготовки зон отдыха к весенне-летнему периоду, согласно плану мероприятий по благоустройству зон отдыха на водохранилищах, к 2021 году установлено следующее оборудование. На Цнянском водохранилище, пляже № 2, появилась площадка под воркаут, очень пользуется популярностью. Екатерина Забенько:

Вы перечисляете то, что новое появилось в этом году к новому сезону?

Павел Богданчик:

Да. Дополнительно установили детское игровое оборудование: песочницы, качалки-балансиры, карусели на водохранилищах Цнянка и Дрозды. Дополнительно установили металлические беседки на Заславском водохранилище. Появились теннисные столы. Два года назад мы попробовали поставить два теннисных стола, посмотрели, что отдыхающие начали пользоваться ими. В этом году дополнительно установили 10 теннисных столов. Установили новые скамейки с навесом на Заславском водохранилище и Дроздах. Они сейчас начинают пользоваться большой популярностью у отдыхающих. Кабинки для переодеваний установили, дополнительно мангалы, так как пользуются спросом. У нас было много спортивного оборудования, дополнительно поставили его на Заславском водохранилище и на Дроздах. Собственными силами предприятие изготовило две деревянные беседки и лесную мебель, которая на Цнянском водохранилище на пляже № 2 пользуется популярностью. Люди там отдыхают круглогодично, можно сказать. И на каждом пляже у водохранилищ установлены новые информационные стенды ОСВОД, на которых находится вся информация, как вести себя на воде, отображается температура воды, температура воздуха, полностью соответствуют всем стандартам. Также к открытию пляжного сезона выполнены работы по демонтажу старого оборудования, отремонтирована вся лесная мебель, проведен текущий ремонт подъездных дорог, идущих к зонам отдыха. На постоянной основе вдоль водохранилищ выборочными рубками проведена уборка сухостойной, ветровальной, буреломной древесины. Для пресечения несанкционированных заездов на зоны отдыха дополнительно установлены шлагбаумы и надолбы. Эта работа проделана на зонах отдыха к открытию сезона. Екатерина Забенько:

Я знаю, что появляется новое оборудование: скамейки, лежаки, беседки. Физически уже некуда эти беседки ставить, но они действительно пользуются огромной популярностью. Расскажите, откуда такой повышенный спрос? И почему нельзя поставить больше, чем уже есть? Павел Богданчик:

Мы видим, что беседки начали пользоваться спросом. Народ приходит отдыхать, поэтому мы все места максимально задействуем, ставим беседки. Поймите, что для каждого жителя Минска мы не можем поставить персональную беседку.

Екатерина Забенько:

А вот жаль. Павел Богданчик:

Не хватает места. Екатерина Забенько:

Знаю истории, что некоторые люди приходят и с пяти часов утра занимают очередь или место в какой-нибудь беседке. Павел Богданчик:

Да, потому что беседки пользуются популярностью круглогодично: и зимой, и весной, и летом люди стараются в свободную минутку выехать туда. Эти беседки оборудованы и мангалом, поэтому человек приходит – у него все удобства. Столик, мангал, пожалуйста. Отдыхайте и наслаждайтесь. Откуда берётся золотистый песок на пляжах и как чистят водоёмы? Рассказали в Минском лесопарковом хозяйстве Екатерина Забенько:

Главное – бесплатно. Павел Богданчик:

Ничего платить не надо, это бесплатно для наших граждан. Екатерина Забенько:

Может, появятся еще какие-то новые пляжи в ближайшей перспективе, где можно будет поставить новые беседки, где еще больше минчан и гостей смогут отдохнуть? Павел Богданчик:

Мы этот вопрос прорабатываем. Если у нас будут какие-то возможности, я думаю, что город сделает все, чтобы обустроить новые пляжи, чтобы было больше для отдыхающих.

Екатерина Забенько:

Мэр города Владимир Кухарев на одном из заседаний сделал серьезный акцент на подготовке пляжей к летнему сезону. Говорил о том, что, помимо беседок, благоустройства, лежаков и всего необходимого оборудования, должен хорошо работать прокат и должен быть общепит в полном объеме, чтобы удовлетворить все запросы отдыхающих. Как с этим обстоят дела? Павел Богданчик:

В целях развития инфраструктуры зон отдыха, поддержания высокого уровня комфортности и повышения качества досуга населения на зонах отдыха в 2021 году будут организованы нестационарная и розничная торговля, павильоны по следующим группам товаров питания. Точки сезонной торговли, это будут объекты общественного питания, реализация прохладительных напитков, мороженого и сопутствующих товаров. Таких объектов на зонах отдыха будет 67. Также будет организован прокат пляжного оборудования на зонах отдыха. Таких объектов будет порядка 36. Екатерина Забенько:

Действительно все прекрасно в этом отдыхе: и золотой песочек, и водичка, все культурно и красиво. Но всегда есть какие-то очереди именно к объектам общепита. Как уйти от этого? Много времени проводишь в очереди, покупая те же шашлыки или водичку. Павел Богданчик:

Мы дополнительно в этом году на Цнянском водохранилище выставили три площадки на аукцион, Минский райисполком на территории района тоже дополнительно организовал торговлю. Я надеюсь, что с каждым годом эти проблемы будут уменьшаться. Будет уделяться этому отдельное внимание. Вы правильно сказали, что мы уже благоустроили пляжи, нам надо сейчас их разнообразить, чтобы происходила торговля и был прокат спортивного оборудования. Потому что на Цнянском водохранилище пользуются популярностью электросамокаты, велосипеды, там организован прокат. Поезжайте после работы в вечернее время, даже в будние дни там люди катаются на самокатах, есть и вагончики для детей. Это все пользуется популярностью. Я даже бываю там и в 21:00, и в 20:00 – люди катаются, отдыхают.

Екатерина Забенько:

Я заметила, что вы, наверное, на пляжи частенько ездите и рабочее время, в отличие от других минчан. Что там происходит обычно? Павел Богданчик:

Приходится и в рабочее время, по работе мы ездим. Люди приезжают, отдыхают. Я хочу сказать, что уже буквально со вчерашнего дня теплая погода, после 12 часов народ массово поехал на зоны отдыха. Начался отпускной период, люди поехали отдыхать. Пускай они там еще не купаются, но уже загорают, кушают шашлык, проводят время у воды. Открыт купальный сезон. Соблюдают ли минчане чистоту в зонах отдыха? Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что сезон для большинства не имеет никакого значения, и погода в том числе. Вы говорили, что в какое-то воскресенье, когда был дождь и ветер, все равно беседки были заняты. Павел Богданчик:

Да, мои работники и специалисты проезжали по зонам отдыха, наверное, две недели назад, в воскресенье. 18:00, Минское море, беседок много. Они были все заполнены, отдыхающие просто сидели у воды. Екатерина Забенько:

Наверняка у большинства минчан вопрос: будут ли еще появляться пляжи в районе Минска? Может быть, вы назовете какие-то особенности уже существующих? Я так понимаю, что сегодня 21 пляж.