14 БПЛА ВСУ сбито ПВО России в ночь на 22 января

В течение ночи с 21 на 22 января дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Из них 4 – над территорией Волгоградской области, 3 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Краснодарского края.

Всего в ночное время с 20:00 21 января до 07:00 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат.

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