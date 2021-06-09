ОАЭ передали Беларуси 9,5 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса
Новости Беларуси. 9,5 тысячи доз китайской вакцины Vero Cell от коронавируса передали Беларуси Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время препарат распределят по поликлиникам страны, где желающие получат прививку от COVID-19.
Из Дубая в Национальный аэропорт Минск – более пяти часов полета. Его успешно произвел Boeing, который встречали на взлетно-посадочной полосе представители Минздрава и временный поверенный в делах ОАЭ в Беларуси.
Эдуард Вальчук, главврач центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси:
Вся эта вакцина будет распределена в учреждения здравоохранения Республики Беларусь для всего нашего населения, для обычных граждан. 9,5 тысячи доз. Это на два введения почти на 5 тысяч человек.
Препарат Vero Cell одобрен ВОЗ и зарекомендовал себя как один из самых эффективных и безопасных для применения. Он используется более чем в 10 странах. Ранее 400 тысяч доз китайской вакцины в два этапа уже поставлялись в Беларусь в рамках гуманитарной миссии КНР.