Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

Новости Беларуси. Китайские студенты проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Специальный центр по иммунизации развернулся в Витебском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Китайские студенты проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Специальный центр по иммунизации развернулся в Витебском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед прививкой обязательный осмотр врача и оценка общего состояния. Около сотни студентов уже получили первый компонент китайской вакцины. Пройдя полный курс иммунизации, им выдадут справку и сертификат.
Цзюань Сяо, студентка Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
Прекрасно. Я ничего не боялась. Теперь все поняла – здорова. Пока чувствую себя хорошо.
Тамара Шахович, врач-терапевт здравпункта Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
Это большая ответственность, чтобы побочных никаких не было у них. Мы их информируем, что может быть реакция, выдаем им – на русском языке, правда, но они через переводчик переведут – информацию, что может быть, какие могут быть реакции и как себя вести в данной конкретной ситуации. Вакцина двухкомпонентная, поэтому они через три недели все так организованно, так массово снова придут к нам получить вторую прививочку против COVID-19.
Уже 8 июня здесь начнут прививать студентов из Туркменистана. Это будут выпускники госуниверситета. Курс вакцинации перед вылетом домой пройдут около 300 человек.