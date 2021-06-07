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Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

07 июня 2021 12:22
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Новости Беларуси. Китайские студенты проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Специальный центр по иммунизации развернулся в Витебском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо-1

Перед прививкой обязательный осмотр врача и оценка общего состояния. Около сотни студентов уже получили первый компонент китайской вакцины. Пройдя полный курс иммунизации, им выдадут справку и сертификат.

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо-4

Цзюань Сяо, студентка Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
Прекрасно. Я ничего не боялась. Теперь все поняла – здорова. Пока чувствую себя хорошо.

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо-7

Тамара Шахович, врач-терапевт здравпункта Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
Это большая ответственность, чтобы побочных никаких не было у них. Мы их информируем, что может быть реакция, выдаем им – на русском языке, правда, но они через переводчик переведут информацию, что может быть, какие могут быть реакции и как себя вести в данной конкретной ситуации. Вакцина двухкомпонентная, поэтому они через три недели все так организованно, так массово снова придут к нам получить вторую прививочку против COVID-19.

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо-10

Уже 8 июня здесь начнут прививать студентов из Туркменистана. Это будут выпускники госуниверситета. Курс вакцинации перед вылетом домой пройдут около 300 человек.

# Вакцинация # общество # Цзюань Сяо # Тамара Шахович # Фотофакт

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