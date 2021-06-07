Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

Цзюань С яо, студентка В итебского государственного университета им. П. М . Машерова: Прекрасно. Я ничего не боялась. Теперь все поняла – здорова. Пока чувствую себя хорошо.

Тамара Шахович, врач-терапевт здравпункта Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Это большая ответственность, чтобы побочных никаких не было у них. Мы их информируем, что может быть реакция, выдаем им – на русском языке, правда, но они через переводчик переведут – информацию, что может быть, какие могут быть реакции и как себя вести в данной конкретной ситуации. Вакцина двухкомпонентная, поэтому они через три недели все так организованно, так массово снова придут к нам получить вторую прививочку против COVID-19.