Убийства на бытовой почве: почему женщины совершают преступления так же часто, как мужчины
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Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Какой процент в общей статистике занимают убийства на бытовой почве?
Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:
К сожалению, это, наверное, самая яркая картина, если говорить об убийствах и тяжких телесных повреждениях, которые показывают вообще эту проблему в нашей стране. Сейчас статистика говорит о том, что каждое четвертое убийство, тяжкое телесное повреждение – это те деяния, которые совершаются близкими. Более того, если анализировать данные о погибших от таких деяний, то это каждый третий. Это самое страшное и самая яркая картина, которая показывает, что проблема есть.
Владимир Матвееня, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:
Бывает так, что мужчина просто выпивает, женщина с ним ссорится. Но женщина иногда созависима с ним, и в этой созависимости она потакает его зависимости. Она вместе с ним, можно сказать, обслуживает его грех, его зависимость, его поведение и не осознает этого.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Есть терпение, а есть попустительство.
Владимир Матвееня:
Они иногда меняются. Иногда женщина – агрессор, поскольку обвиняет его в зависимости, иногда он агрессор, но чаще всего у них просто не выстроено общение. Нарушается диалог за счет потребления алкоголя, зависимости.
Юлия Самусенко:
Как жертва в таких ситуациях может себя защитить?
Сергей Красуцкий:
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда потерпевшая сторона пытается защититься, а в итоге становится фигурантом преступления, то есть совершает убийство или наносит тяжкое телесное повреждение. Поэтому хотелось бы акцентировать внимание не на самооборону, а на то, что надо послушать все те советы, которые сегодня даются, и попытаться выйти из этой ситуации и не доводить до нее.
Мы сузились только до супругов, но ведь это не вся верхушка айсберга. К сожалению, насилие в семье – это насилие детей к родителям, насилие между братьями и сестрами, насилие внуков к бабушкам, что очень часто случается. А мы здесь сузились до женских обид.
Владимир Матвееня:
Прибывание в кризисной комнате – это 52 года, средний возраст. С начала года были три девушки 18-летние. В каждом городе существует, территориальные центры – в них оборудованы кризисные комнаты.
Елена Кругликова:
С детьми мы можем к вам прийти?
Владимир Матвееня:
Конечно. На безвозмездной основе, на принципах самообслуживания, то есть жертвы сами себе готовят пищу, покупают лекарства, средства гигиены используют собственные, делают уборку и посещают свою работу.
Юлия Самусенко:
Не стоит забывать и о женском насилии. Порой мужчины попадают в позицию жертвы.
Сергей Красуцкий:
Здесь статистика говорит не обо всем. Если речь вести об административных правонарушениях более мелких, здесь примерно 90 % – это те правонарушения, которые совершены мужчинами. Но это не говорит о том, что совершается 90 %, потому что уже было сказано, что мужчина не всегда пойдет, не всегда это расскажет. Женщина, конечно же, чаще.
Если анализировать убийства и тяжкие телесные повреждения, здесь абсолютно другая картина – примерно 50 на 50. Тяжкие преступления совершают примерно 50 % – женщины и 50 % – мужчины. Часто преступления совершаются из-за того, что в отношении женщины длительное время совершаются какие-то противоправные деяния или она пытается самооборону осуществить.