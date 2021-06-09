Убийства на бытовой почве: почему женщины совершают преступления так же часто, как мужчины

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Какой процент в общей статистике занимают убийства на бытовой почве?

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:

К сожалению, это, наверное, самая яркая картина, если говорить об убийствах и тяжких телесных повреждениях, которые показывают вообще эту проблему в нашей стране. Сейчас статистика говорит о том, что каждое четвертое убийство, тяжкое телесное повреждение – это те деяния, которые совершаются близкими. Более того, если анализировать данные о погибших от таких деяний, то это каждый третий. Это самое страшное и самая яркая картина, которая показывает, что проблема есть.

Владимир Матвееня, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:

Бывает так, что мужчина просто выпивает, женщина с ним ссорится. Но женщина иногда созависима с ним, и в этой созависимости она потакает его зависимости. Она вместе с ним, можно сказать, обслуживает его грех, его зависимость, его поведение и не осознает этого.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Есть терпение, а есть попустительство. Владимир Матвееня:

Они иногда меняются. Иногда женщина – агрессор, поскольку обвиняет его в зависимости, иногда он агрессор, но чаще всего у них просто не выстроено общение. Нарушается диалог за счет потребления алкоголя, зависимости. Юлия Самусенко:

Как жертва в таких ситуациях может себя защитить?

Сергей Красуцкий:

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда потерпевшая сторона пытается защититься, а в итоге становится фигурантом преступления, то есть совершает убийство или наносит тяжкое телесное повреждение. Поэтому хотелось бы акцентировать внимание не на самооборону, а на то, что надо послушать все те советы, которые сегодня даются, и попытаться выйти из этой ситуации и не доводить до нее. Мы сузились только до супругов, но ведь это не вся верхушка айсберга. К сожалению, насилие в семье – это насилие детей к родителям, насилие между братьями и сестрами, насилие внуков к бабушкам, что очень часто случается. А мы здесь сузились до женских обид. Владимир Матвееня:

Прибывание в кризисной комнате – это 52 года, средний возраст. С начала года были три девушки 18-летние. В каждом городе существует, территориальные центры – в них оборудованы кризисные комнаты.