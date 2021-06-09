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Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства

09 июня 2021 13:38
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Новости Беларуси. В интернете активно обсуждают неоднозначное интервью российского миллиардера Дмитрия Мазепина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства-1

В эфире «Первого канала» он заявил, что не причастен к финансированию экстремистского Telegram-сообщества, которое координировал мятеж в Беларуси. Речь идет о владельце российских компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Ранее в сенсационном интервью нашим коллегам Роман Протасевич заявил, что беспорядки в нашей стране финансировались влиятельным бизнесменом из России. Намеками Протасевич обозначил, что спонсор связан с горной добычей, однако конкретной компании не назвал. Из-за этого спонтанная попытка Мазепина с телеэкрана откреститься от помощи белорусским протестам выглядит крайне подозрительно.

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства-7

Петр Петровский, политолог:
Господин Мазепин еще в августе 2020 года лично призывал создавать комитет спасения Беларуси, в который призывал включить различного рода оппозиционеров. И был готов со многими различными олигархами в России самими поучаствовать во взятии власти в нашей стране.

У него имеется бизнес-интерес, так как его предприятие «Уралхим» находится не в лучшем состоянии. Единственное месторождение калийных солей в Березняках с каждым годом истощается, условия труда там достаточно отвратительные – имели место различные аварии, в том числе с человеческими жертвами. На этом фоне прекрасная работа «Беларуськалия», постепенный запуск «Славкалия» в Беларуси – это конкретные прямые конкуренты для господина Мазепина, который сегодня мечется в этой агонии.

Протасевич в своем интервью не высказывал фамилии Мазепина. Мазепин, как говорится, сам начал говорить, что это не он – как в поговорке, на воре и шапка горит. Сам начал вкладывать средства, чтобы говорить, что он якобы непричастен. Если он говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счет доказательства – хотя бы собственный паспорт – а не просто коверкано, скомкано предоставляет какую-то взаимоисключающую информацию, которую можно поставить под сомнение заявлениями других участников данного дела.

Пётр Петровский: если господин Мазепин говорит, что не ездил в Польшу, пусть предоставит на этот счёт доказательства-10

Виктория Ходосок:
Неубедительные аргументы Мазепина больше похожи на спешные оправдания – это мнение экспертов. Впрочем, удовлетворить интерес интернет-сообщества смогут только результаты расследования.

# Интервью # общество # Петр Петровский # Дмитрий Мазепина # Роман Протасевич # Виктория Ходосок # Фотофакт

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