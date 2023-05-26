«У нас разные уголовные дела». Протасевич про своё помилование и ситуацию Софьи Сапеги

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».
Роман Протасевич:
Мы с Софьей разные люди. Более того, у нас разные уголовные дела, которые не связаны вообще ничем. И наши случаи отличаются, поэтому, наверное, сваливать на меня проще всего, потому что я для большинства давным-давно козел отпущения. Поэтому свалить эфемерную дополнительную вину на меня проще всего в данной ситуации.
Григорий Азаренок, СТВ:
А почему люди читают, смотрят, пишут: вышел, помилован, все хорошо. А вот у человека, который летел вместе в самолете, совершенно другая судьба.
Роман Протасевич:
Потому что у нас и до этого были совершенно разные судьбы, мы занимались совершенно разными вещами.
Григорий Азаренок:
«Черная книга» и NEXTA никак не связаны были?
Роман Протасевич:
Напрямую – нет. Начнем с того, что я из NEXTA ушел, когда «Черной книги, по-моему, не было. Либо она тогда только создавалась. Поэтому на тот период они точно не были связаны, потому что ее тогда не было. В других Telegram-каналах ситуация была сложнее. Но я подчеркну, что напрямую с «Черной книгой» я не взаимодействовал, я не размещал там посты – ничего в таком духе. Да, несмотря на то, что мы с Софьей были вместе, я не могу сказать плохого слова про нее.
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