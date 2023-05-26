«У нас разные уголовные дела». Протасевич про своё помилование и ситуацию Софьи Сапеги

Роман Протасевич:

Мы с Софьей разные люди. Более того, у нас разные уголовные дела, которые не связаны вообще ничем. И наши случаи отличаются, поэтому, наверное, сваливать на меня проще всего, потому что я для большинства давным-давно козел отпущения. Поэтому свалить эфемерную дополнительную вину на меня проще всего в данной ситуации.

Григорий Азаренок, СТВ:

А почему люди читают, смотрят, пишут: вышел, помилован, все хорошо. А вот у человека, который летел вместе в самолете, совершенно другая судьба.

Роман Протасевич:

Потому что у нас и до этого были совершенно разные судьбы, мы занимались совершенно разными вещами.

Григорий Азаренок:

«Черная книга» и NEXTA никак не связаны были?