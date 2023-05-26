На Соже подразделения территориальных войск разыграли эпизод ведения борьбы. Комментарий министра обороны

Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в Гомеле на открытии сбора «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали губернаторы, а также военные комиссары областей и Минска. Геополитическая ситуация требует более тесного взаимодействия с командующих войсками. Основная задача – повысить уровень знаний в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. С учетом обстановки у белорусских рубежей остро стоит вопрос укрепления обороны страны. И сегодня в основе обеспечения мира и спокойствия – территориальная защита.