На Соже подразделения территориальных войск разыграли эпизод ведения борьбы. Комментарий министра обороны
Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в Гомеле на открытии сбора «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участниками стали губернаторы, а также военные комиссары областей и Минска. Геополитическая ситуация требует более тесного взаимодействия с командующих войсками. Основная задача – повысить уровень знаний в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. С учетом обстановки у белорусских рубежей остро стоит вопрос укрепления обороны страны. И сегодня в основе обеспечения мира и спокойствия – территориальная защита.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
На данном сборе мы кратко подвели итоги деятельности территориальной обороны за прошлый год, определили новые пути и направления развития территориальной обороны. Мы не стоим на месте, все время постоянно движемся вперед. На учебных местах, что особо нового хочется подчеркнуть, в Гомеле мы рассмотрели порядок уничтожения диверсионно-разведывательной группы. У нас во многих городах, практически во всех областных, есть реки, где это актуально – защита мостов и других объектов.
На сборе отрабатываются не только теоретические, но и практические навыки. Так, на реке Сож подразделения территориальных войск разыграли эпизод ведения борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. По легенде, силами теробороны и десантного взвода враг был уничтожен, а те, кто не оказал сопротивление, были захвачены в плен.
Также в программе сбора – осмотр современных видов вооружения и первенство по стрельбе из пистолета и не только.