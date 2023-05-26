Новые законы для использования средств персональной мобильности! Об изменениях в ПДД поговорили с сотрудником ГАИ

Сегодня основными рычагами влияния на безопасное использование арендных средств персональной мобильности являются ограничение скорости их движения в зависимости от зональности либо полный запрет движения на некоторых территориях города. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Этот сезон станет первым после обновления правил дорожного движения. Пользователям электросамокатов придется привыкать, что в разных частях и зонах столицы в зависимости от интенсивности движения пешеходов и транспорта будут определены и установлены разные скоростные режимы. О нововведениях, ограничениях и вынужденных мерах безопасности для всех участников дорожного движения поговорим с заместителем начальника управления ГАИ Минска Денисом Ливановичем. Что такое средства персональной мобильности и какие здесь могут быть нюансы? Сергей Шуманский, ведущий:

Термин, который у нас в обиходе появился совсем недавно, – это «средство персональной мобильности». Вместе с этим термином у нас были внесены изменения в ПДД по поводу их. Что это за изменения, которые были внесены в прошлом году, и для чего это было сделано?

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Об этом много говорилось. Весной прошлого года были утверждены Указом Президента изменения в редакцию правил дорожного движения, они вступили в октябре прошлого года в законную силу, согласно которым был утвержден официальный термин «средства персональной мобильности», та категория граждан, которая под них попадала. В принципе, средством персональной мобильности на сегодня можно называть устройство, оснащенное электродвигателем. Это моноколесо, электросамокат, гироскутер, которые приводятся в движение электродвигателем, где мощность – не более 0,25 киловатт. На сегодня средства персональной мобильности могут быть оснащены специальными устройствами для перевозки пассажиров. Но на них перевозка пассажиров разрешена, если они ими оснащены заводом-изготовителем. Все пользователи средств персональной мобильности приравниваются, согласно действующей редакции ПДД, к пешеходам. Соответственно, и административная ответственность в отношении их наступает, как для пешеходов. Сергей Шуманский:

Вы сказали, что мощность – 0,25 киловатт. А если мощность больше? Денис Ливанович:

Это уже к средству персональной мобильности нельзя отнести. В зависимости от мощности, от развиваемой скорости это уже будет мопед, мотоцикл и так далее. Сергей Шуманский:

Соответственно, будут нужны и водительские права? Денис Ливанович:

Для таких транспортных средств необходим установленный законом перечень документов, разрешающих, для лица, который управляет таким средством, необходимо специальное удостоверение.

Сергей Шуманский:

Эти все прокатные самокаты попадают под все разрешенные законом условия как средства персональной мобильности? Денис Ливанович:

Да, как средства персональной мобильности. Сергей Шуманский:

А как отличить? Вот едет кто-то на личном самокате, он большой. Как распознать его мощность? Остановить и спросить какие-то документы? Денис Ливанович:

На сегодня алгоритмы определения есть только для сотрудников органов внутренних дел. Это проведение автотехнической экспертизы. В том числе по имеющимся у пользователя средства персональной мобильности документов завода-изготовителя, в том числе по тактико-техническим характеристикам устройства, которые имеются в открытом доступе. Сергей Шуманский:

То есть здесь еще самим пользователям нужно быть внимательными, когда приобретают себе… Денис Ливанович:

Совершенно верно. При покупке необходимо обращать внимание на документы, которые идут в комплекте с устройством, а также на те характеристики, которые нанесены на само устройство и расположены на электрическом двигателе. О новых изменениях в ПДД: скорость, допустимый возраст использования, территориальные ограничения Сергей Шуманский:

Очередные изменения были внесены в ПДД уже в этом году. Они коснулись разделения по скорости. Может, немножко на эту тему поговорим?

Денис Ливанович:

Это уже касается не правил дорожного движение. Это уже наше городское решение, согласно которому были утверждены правила реализации пилотного проекта в Минске по управлению безопасности дорожного движения средств персональной мобильности и велосипедистов при осуществлении коммерческой деятельности. Грубо говоря, при осуществлении проката средств персональной мобильности будут распространяться на лица, которые ими управляют, правила по скоростным ограничениям, по запрету движения по определенным зонам Минска, а также по размещению их на инфраструктуре города. Поясню конкретнее. Некоторые зоны города запрещены для движения: монумент на площади Победы, площадь Государственного флага, Верхний город, в границах улиц Интернациональной, Ленина, Богдановича, набережной реки Свислочь, исключение – магистральная велодорожка Минска. Ограничения в этой зоне действуют в период действия на ней пешеходной зоны. Это с 20:00 пятницы до 08:00 понедельника, когда это зона в соответствии с установленными техническими средствами организации дорожного движения по решению города является пешеходной. На выходных там нельзя будет проехать на самокате шеринговом. Планируется установка соответствующих технических средств организации дорожного движения для всех остальных самокатов. Это определялось с учетом интенсивности движения пешеходов в этих частях города, с учетом исторической, культурной значимости этой территории. Верхний город в выходные дни славится большим количеством увеселительных заведений и большой концентрацией пешеходов. Их совместное использование со средствами персональной мобильности… Та инфраструктура, которая на этих исторических улочках существует (тротуары, проезжая часть), не позволяет безопасно эксплуатировать и пешеходам на средствах персональной мобильности, и пешеходам, которые передвигаются в пешем порядке. Сергей Шуманский:

Это что касается зоны, где движение запрещено. А есть еще зоны, где ограничения по скорости. Денис Ливанович:

Да, будет разделение на три зоны: до 20, до 15 километров в час, вся остальная часть города – до 25 километров в час. До 20 километров в час – это зона, приблизительно очертаемая улицами второго городского кольца – Машерова, Тимирязева. В открытом доступе есть карта с более детальными улицами. Она прописана в соглашении с шеринговой организацией. Зона 15 километров в час – это в пределах первого городского кольца. Это улицы центральной части города, весь Верхний город, вся историческая центральная часть, в пределах улиц Ульновская, Козлова, Мельникайте, Немига – в этих пределах шеринговые организации будут самостоятельно с помощью программно-технического комплекса ограничивать движение до 15 либо до 20 километров в час.

Сергей Шуманский:

Я понимаю, что это пока в разработке, но наверняка обсуждали. Если человек едет по проспекту Независимости, переезжает из одной зоны в другую, то автоматически у него планка скорости будет понижаться? Денис Ливанович:

Да, это все было заранее оговорено. Это прорабатывалось в течение целого года. Была более углубленная проработка, учитывая опыт, мнение зарубежных стран, стран-соседей. Уже решение принималось четкое и выверенное. Согласно мнению шеринговых организаций. Если человек въезжает с одной скоростной зоны в другую, согласно погрешности и имеющейся информации по GPS, который встроен в устройство, будет понижаться или повышаться скоростной лимит. Сергей Шуманский:

Эти все ограничения наверняка вводились последовательно не просто так. Наверняка есть статистика. Какие есть основные нарушения? Денис Ливанович:

Я могу сказать, что за 2022 год у нас совершено с участием средств персональной мобильности 22 ДТП. В то время, когда количество средств персональной мобильности на улицах Минска было минимальным (2017 год), таких ДТП и вовсе не было. Хотелось бы обозначить, что только за 2022-й порядка 180 нарушителей ПДД на средствах персональной мобильности, уже за неполные 5 месяцев текущего года – 80. 10 % из этих нарушителей – это нарушение в состоянии алкогольного опьянения либо нарушение, повлекшее создание аварийной ситуации. В том числе трое – это лица, управлявшие средствами персональной мобильности, которые не достигли 14 лет, согласно действующей редакции ПДД. Либо несовершеннолетние – не достигшие 18 лет. Сергей Шуманский:

Люди, когда нетрезвые садятся на электросамокат, когда вдвоем на электросамокате едут, осознают, чем это может обернуться, либо это пока что развлечение?

Денис Ливанович:

Хотелось бы сказать, что начиналось все с того, что средства персональной мобильности были для людей развлечением. С учетом того, что оно каждый год набирало свои обороты, их количество растет, то для многих это стало средством передвижения. Это решало их вопросы мобильности в таком городе, как Минск, который компактный густонаселенный, с хорошо развитой инфраструктурой. Поэтому категории тех граждан, для которых это и осталось средством развлечения, были и будут всегда, в том числе в той же центральной части города – улицы Зыбицкой, Верхнего города, когда в выходные дни там происходят развлечения, работает большое количество увеселительных заведений. Хотелось бы отметить, что основные нарушения на средствах персональной мобильности – это движение по проезжей части, когда действующими правилами дорожного движения это запрещено, при наличии тротуаров, пересечение проезжей части при наличии пешеходных, надземных, подземных переходов, регулируемых либо нерегулируемых. Всегда есть факты нарушения правил перевозки пассажиров, когда управляют вдвоем. Это как в отношении несовершеннолетних, так и со взрослыми, когда они с детьми вдвоем передвигаются на средствах персональной мобильности. Что должны знать родители перед тем, как дарить ребенку электросамокат? Сергей Шуманский:

Может, несколько советов, рекомендаций от вас как представителя ГАИ. Хотелось бы безопасно использовать это средство персональной мобильности. Денис Ливанович:

Хотелось бы родителям сказать пару слов. Посмотрите, спросите у своих детей, используют ли они шеринговые средства персональной мобильности, как они их используют. Разъяснить, если им нет 14 лет, что за исключением жилой и пешеходной зон им вообще нигде не разрешается на них выезжать. Разъяснить правила перевозки пассажиров: в каких случаях разрешается, а в каких нет. А шеринговые электросамокаты у нас – я еще не видел, чтобы они были оборудованы специальным местом для перевозки пассажиров. Хотелось бы обратить внимание, что те скорости, которые некоторые электросамокаты могут развивать, будь то шеринговый электросамокат или личный, который родители ему купили, не всегда безопасны. Даже легкие столкновения для ребенка могут быть с тяжкими последствиями. Поэтому хотелось бы, чтобы родители обратили внимание (особенно в каникулярный период, который у нас наступает), что необходимо передвигаться безопасно, контролировать своих детей, где, с кем и как они используют эти средства персональной мобильности, и напоминать им об этом почаще.