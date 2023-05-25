Как украинским властям удалось зомбировать население национализмом? Рассказываем, с чего всё началось

Алексей Селиванов, официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон»:

Мы видим, как вектор России и Беларуси направлен к друг другу, созданию Союзного государства. Мы видим, что вектор Украины всю историю независимости был направлен в другом направлении. И та политика, которую вело украинское государство, тоже была направлена фактически на этноцид. На то, чтобы перепрошить все население Украины. То, за что я борюсь, я называю русской опцией. Украина лишала своих граждан права на русскую опцию, говорить по-русски, быть русским, посещать кинотеатры, где показывают фильмы на русском языке. Украина лишила этого права русское население. Почему? Потому что если бы не политика украинизации, политика этноцида, то подавляющее большинство населения Украины выбрало бы такой же вектор, как и Беларусь. Потому что по всем опросам 10 лет назад, 15-20 лет назад большинство населения Украины (60-65 %) всегда выбирали именно этот вектор. Они смотрели на Президента Беларуси. Какое-то время Лукашенко считался у нас самым популярным политиком, был такой период в истории Украины. Именно этот вектор движения с народных низов за единство, за укрепление союза с Россией и Беларусью и не устраивал этих хозяев.

Именно поэтому они и инициировали Майдан, вырастили целую сеть этих некоммерческих организаций, инфильтровались во все спецслужбы. То государство, которое исповедует идеологию антирусского вектора, ведь главная его идея – это «Геть вид Москвы!» Об этом они откровенно говорят, поэтому и дерусификация, уничтожение Пушкина, русских писателей, не только каких-то коммунистических деятелей, а чисто русских, которые коммунистами и быть не могли, потому что жили за 100 лет до этих коммунистов. Они уничтожают право людей на русскую идентичность. Говоря о людях, населении, да, многие зазомбированы, потому что нет сегодня у жителей Украины ни телеканалов своих, которые могли бы иметь альтернативную точку зрения, ни своих политических партий. Все это запрещено. Люди не могут создавать партизанские отряды сами на территории Украины, потому что средства слежения уже не такие, как были 100 лет назад. Но тем не менее доступна возможность жителям той территории сообщать координаты. А чем больше они сообщают координаты мест расположения украинских нацистов, складов с натовским вооружением и так далее, тем быстрее они приближают поражение украинского режима, тем лучше они сохраняют жизни людей. Потому что если будут взорваны все снаряды и оружие, которое Запад передает Украине, то и война прекратится, люди перестанут гибнуть.