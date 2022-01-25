«Мама хотела назвать меня Настенькой, а брат – Оксаной». Пообщались с известными белорусками с именем Татьяна
Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У красивой женщины всегда красивое имя. Дань уважения предкам, веяние моды – у наших героинь разные истории, но всех их объединяет имя. Так же звали одну из героинь Пушкина. Окрестив Ларину из «Евгения Онегина» Татьяной, поэт навсегда дал этому имени иммунитет от забвения. Однако праздник Татьянин день появился задолго до романа классика. Это день памяти святой мученицы Татьяны Римской, а также дата, когда был подписан указ об открытии Московского университета в 1755 году. Молодые родители редко знают историю имени, но все же нарекают своих малышек Татьянами.
Елена Бурачевская, начальник отдела ЗАГС Московского района:
Имя Татьяна на протяжении многих десятилетий было популярно в прошлом веке. Оно входило в тройку самых популярных имен. Но к 2000 году уже это имя стало менее популярным. Сейчас мы можем сказать, что это одно из редких имен. Каждый год мы регистрируем в среднем 1 400 девочек, и только 5 родителей дают это редкое имя, Татьяна.
Читайте также:
«Меня назвали в честь бабушки». Чемпионка II Европейских игр рассказала о своем имени
«У нас очень много задумок». Татьяна Лугина рассказала, чем удивит покупателей белорусский легпром в 2022 году
Татьяна Уласень: когда закончу карьеру на сцене, то посвящу себя полностью передаче знаний
Возможно, вечером нашим героиням удастся уделить немного времени себе и семье. А уже завтра утром они вновь у производственного или балетного станка или на спортивной арене будут выкладываться на все 100 процентов, чтобы сделать наш мир еще красивее и сильнее на международной арене.