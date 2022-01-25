«Мама хотела назвать меня Настенькой, а брат – Оксаной». Пообщались с известными белорусками с именем Татьяна

Новости Беларуси. Татьянин день. 25 января свой праздник отмечают обладательницы этого прекрасного имени. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У красивой женщины всегда красивое имя. Дань уважения предкам, веяние моды – у наших героинь разные истории, но всех их объединяет имя. Так же звали одну из героинь Пушкина. Окрестив Ларину из «Евгения Онегина» Татьяной, поэт навсегда дал этому имени иммунитет от забвения. Однако праздник Татьянин день появился задолго до романа классика. Это день памяти святой мученицы Татьяны Римской, а также дата, когда был подписан указ об открытии Московского университета в 1755 году. Молодые родители редко знают историю имени, но все же нарекают своих малышек Татьянами.