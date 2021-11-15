Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина: на свадьбу я шила платье сама
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».
Юлия Артюх, СТВ:
Только что отсмотрели замечательную коллекцию. Это эксклюзивный показ, на который мы попали. У вас в работе это называется «художественный совет». Вы отсматриваете коллекции. Мне интересно: вы как менеджер приезжаете на производство, просматриваете какие-то финансовые документы, вносите предложения. А в части своего образования – конструктор одежды – вы были заместителем директора художественной мастерской, вносите какие-то предложения? Вы говорите, куда двигаться предприятию? Или просто отсмотрели, нравится – не нравится, и все?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Это все зависит, во-первых, от предприятия, его коллектива, который стоит именно за разработками. Потому что если в данном случае мы видим предприятие достаточно стабильное, с коллективом профессионалов, которые демонстрируют нам коллекции, приуроченные и к сезонности, и к каким-то праздникам, и точечные модели делают, то здесь можно только посмотреть. Я, естественно, отсматриваю с разных сторон – как руководитель отрасли, и как любитель, и как профессионал-конструктор. Мне всегда интересно пообщаться с дизайнерами. Я, как правило, знаю всех дизайнеров, когда приезжаю на предприятие, стараюсь среди менеджеров разного звена дизайнеров знать в лицо, общаться и смотреть на предприятии, что это за уровень того или иного творческого человека, насколько он креативен, насколько у него потенциал привязан только к промышленному предприятию или он еще готов делать дополнительные точечные задания. Потому что бывает с сегодня на завтра надо вдруг разработать мини-коллекцию или пару моделей. Творческих, либо предметных, либо по индивидуальному заказу с какой-то тематикой. Поэтому, конечно, мы имеем в пуле наших предприятий и знаем таких дизайнеров и команды, которые способны оперативно сработать по точечному заданию, если оно у нас поступает. Какая-то идея, которую нам надо воплотить в творческую коллекцию.
Юлия Артюх:
А вы часто объезжаете предприятия концерна?
Татьяна Лугина:
Довольно часто. Как правило, получается, что раз в неделю мы бываем в регионе или городе. Если в городе находится несколько предприятий, то программа посещений предусматривает иногда и четыре точки. Это не всегда предприятия – торговые точки либо оптово-логистические торговые склады. Тоже посещаем, смотрим. Спускаемся и на складские помещения, смотрим наличие товара. Темы разные, проблемы разные.
Юлия Артюх:
У вас, конечно, профессионально получается.
Татьяна Лугина: я очень строгий руководитель. Мне кажется, что похожа на Президента – подробности здесь.
Татьяна Лугина:
Руки помнят.
Юлия Артюх:
А дома есть швейная машинка?
Татьяна Лугина:
Да. И швейная, и оверлок.
Юлия Артюх:
Шьете?
Татьяна Лугина:
Сейчас уже не шью, но очень долго, уже работая на различных должностях, дома шила. По крайней мере, элементарные вещи – подложить шторы, полотенца, подрубить или укоротить, вставить молнию, детям подкоротить брюки к школе – никуда не отдавали.
Юлия Артюх:
Сам процесс вам нравится?
Татьяна Лугина:
Да. Мне нравится.
Юлия Артюх:
Успокаивает?
Татьяна Лугина:
Успокаивает. Конечно, одно дело, когда я сижу, шью, другое – когда люди на норме.
Юлия Артюх:
Мы сейчас проверим качество швов.
Татьяна Лугина:
Да, можете проверить. Прошиты все швы оверлоком, четырехниткой.
Юлия Артюх:
Хорошо у вас получается. Если что, без работы не останетесь.
Татьяна Лугина:
Буду всегда при работе. Я вообще считаю, что любой человек, который имеет рабочую профессию, всегда себя прокормит.
Юлия Артюх:
А что-нибудь сложное себе шили?
Татьяна Лугина:
Конечно. Я шила мужу дубленку. Работая на предприятии «Полесье», у нас было недалеко ателье, которое занималось пошивом меховых изделий. В то время не была развита одежда из овчины и меха, и мне захотелось. Вроде, теоретические знания были, а практического опыта не было. Я тогда сконструировала дубленку и шила. У меня на свадьбу платье тоже было сшито самой, на второй день – платье, сшитое самой. Причем на второй день свадьбы платье было вышито бисером. Сейчас бисероплетение, а мы раньше вышивали бисером изделия. Брала дизайн платья из какого-то модного журнала и по вечерам вышивала этим бисером. До сих пор у меня это платье есть.
Эта женщина носит только белорусские костюмы. И вот почему – узнать здесь.