Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина: на свадьбу я шила платье сама

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». Юлия Артюх, СТВ:

Только что отсмотрели замечательную коллекцию. Это эксклюзивный показ, на который мы попали. У вас в работе это называется «художественный совет». Вы отсматриваете коллекции. Мне интересно: вы как менеджер приезжаете на производство, просматриваете какие-то финансовые документы, вносите предложения. А в части своего образования – конструктор одежды – вы были заместителем директора художественной мастерской, вносите какие-то предложения? Вы говорите, куда двигаться предприятию? Или просто отсмотрели, нравится – не нравится, и все?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Это все зависит, во-первых, от предприятия, его коллектива, который стоит именно за разработками. Потому что если в данном случае мы видим предприятие достаточно стабильное, с коллективом профессионалов, которые демонстрируют нам коллекции, приуроченные и к сезонности, и к каким-то праздникам, и точечные модели делают, то здесь можно только посмотреть. Я, естественно, отсматриваю с разных сторон – как руководитель отрасли, и как любитель, и как профессионал-конструктор. Мне всегда интересно пообщаться с дизайнерами. Я, как правило, знаю всех дизайнеров, когда приезжаю на предприятие, стараюсь среди менеджеров разного звена дизайнеров знать в лицо, общаться и смотреть на предприятии, что это за уровень того или иного творческого человека, насколько он креативен, насколько у него потенциал привязан только к промышленному предприятию или он еще готов делать дополнительные точечные задания. Потому что бывает с сегодня на завтра надо вдруг разработать мини-коллекцию или пару моделей. Творческих, либо предметных, либо по индивидуальному заказу с какой-то тематикой. Поэтому, конечно, мы имеем в пуле наших предприятий и знаем таких дизайнеров и команды, которые способны оперативно сработать по точечному заданию, если оно у нас поступает. Какая-то идея, которую нам надо воплотить в творческую коллекцию. Юлия Артюх:

А вы часто объезжаете предприятия концерна?

Татьяна Лугина:

Довольно часто. Как правило, получается, что раз в неделю мы бываем в регионе или городе. Если в городе находится несколько предприятий, то программа посещений предусматривает иногда и четыре точки. Это не всегда предприятия – торговые точки либо оптово-логистические торговые склады. Тоже посещаем, смотрим. Спускаемся и на складские помещения, смотрим наличие товара. Темы разные, проблемы разные. Юлия Артюх:

У вас, конечно, профессионально получается. Татьяна Лугина: я очень строгий руководитель. Мне кажется, что похожа на Президента – подробности здесь. Татьяна Лугина:

Руки помнят. Юлия Артюх:

А дома есть швейная машинка? Татьяна Лугина:

Да. И швейная, и оверлок. Юлия Артюх:

Шьете?

Татьяна Лугина:

Сейчас уже не шью, но очень долго, уже работая на различных должностях, дома шила. По крайней мере, элементарные вещи – подложить шторы, полотенца, подрубить или укоротить, вставить молнию, детям подкоротить брюки к школе – никуда не отдавали. Юлия Артюх:

Сам процесс вам нравится? Татьяна Лугина:

Да. Мне нравится. Юлия Артюх:

Успокаивает? Татьяна Лугина:

Успокаивает. Конечно, одно дело, когда я сижу, шью, другое – когда люди на норме. Юлия Артюх:

Мы сейчас проверим качество швов.