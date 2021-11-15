Эта женщина носит только белорусские костюмы. И вот почему

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: Тот конструктор, который работает в паре с дизайнером и у которого есть чувство органики, стиля, моды, который чувствует тренды не только в цвете. Мы иногда говорим: трендовый цвет – оливковый. Это не только трендовый цвет. Тренды-силуэты, пропорции, длина, ширина. Очень много мелких элементов, которые делают трендовой одежду. О которых мы, вроде бы, не говорим. Но которые очень видны и читаются в одежде, коллекциях, том или другом луке на человеке. Поэтому когда в специалисте или руководителе отдела разработки сочетаются все эти свойства, качества – технические и творческие – чувство ритма, такта цвета, то, конечно, здесь результат будет на голову выше.

Юлия Артюх:

Вы говорите про детали. Я сейчас смотрю на ваш прекрасный костюм. Я не профессионал, абсолютно не претендую, но деталь – это сборочка на плече, и она придает какой-то шарм, лоск. Это белорусский костюм?

«Я ношу только белорусские костюмы»

Татьяна Лугина:

Конечно. Я ношу только белорусские костюмы. Не из-за того, что работаю в «Беллегпроме» или возглавлю легкую промышленность нашей страны. Были разные этапы в моей жизни, в молодости мы были очень увлечены, считалось стильным, когда привезут импортную вещичку. Но чем старше становишься, понимаешь толк, можешь дать оценку качеству материала, посадки, когда тебе в изделии удобно целый день, а не два часа, когда ты чувствуешь дискомфорт, но зато она модная. С возрастом в принципе отдаешь предпочтение качественным вещам, которые органичны к телу, в которых ты можешь проводить время. И твои близкие – ты же всех приучил к культуре. Как культура потребления еды, так же есть и культура ношения одежды.